S.A. 8:37 Basket: I Cadetti algheresi campioni regionali La squadra dell´Istituto Comprensivo 2 ha superato il Carbonia, dopo aver trionfato in tutti gli incontri del girone. Soddisfazione anche per la formazione femminile delle Cadette che si è classificata terza



ALGHERO - Alghero vince la finale regionale di basket categoria Cadetti dei Campionati Studenteschi che si sono disputati in città nelle scorse settimane. Hanno partecipato le squadre arrivate prime dalle quattro province: Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari. In finale l'Istituto Comprensivo 2 ha superato il Carbonia, dopo aver trionfato in tutti gli incontri del girone. Gli studenti del quartetto vincitore - Fabrizio Santoni, Luca Pala, Ludovico Carboni e Federico Secchi - sono stati premiati ieri dal sindaco Raimondo Cacciotto nello spazio antistante fronte mare dell'Istituto Alberghiero. Con loro i docenti Gianni Madeddu e Silvia Solinas. Soddisfazione anche per la formazione femminile delle Cadette che si è classificata terza.



Nella foto: i campioni regionali con il sindaco Raimondo Cacciotto