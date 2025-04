S.A. 14:45 Chiudono i Campionati Studenteschi: premiazioni ad Alghero Sono stati infatti 1200 gli atleti tra la fase provinciale e regionale che si sono sfidati nelle tantissime partite giocate. Ieri le premiazioni all´Istituto Alberghiero



ALGHERO - Nella giornata di ieri, si sono svolte ad Alghero, presso gli impianti sportivi dell’istituto Roth, le fasi regionali dei Campionati Studenteschi di basket 3vs3. Le gare hanno coinvolto studenti e studentesse degli istituti delle scuole medie di primo e secondo grado dell’isola appartenenti alle categorie allievi/e, cadetti/e. Numerosa la partecipazione. Sono stati infatti 1200 gli atleti tra la fase provinciale e regionale che si sono sfidati nelle tantissime partite giocate. Il programma della giornata prevedeva il susseguirsi di incontri di finale per le qualifiche ad aggiudicarsi il titolo di campione regionale. L’inizio della manifestazione fissato per le ore 10.00 ha visto protagonisti alunni e docenti in una giornata ricca di grandi emozioni tra cori, incitamenti e consolazioni.



Alla presenza del referente dell’Ufficio Scolastico Regionale per lo Sport il professor Antonio Murgia, che si è complimentato con tutti gli atleti presenti per l'ottimo livello di preparazione sportiva, apprezzando il clima di amicizia e inclusione che ha caratterizzato tutta la manifestazione e dei delegati provinciali Stefano Carta per Sassari e Mauro Marras per Nuoro e la partecipazione di Rosanna Baiardo. Diretti sui campi dagli arbitri FIP, i ragazzi hanno dato vita ad una serie di incontri di alto tasso tecnico e di sano rispetto sportivo mantenendo salda l’etica scolastica. Col passare delle ore, gli incontri ed i punti iniziavano a pesare e la strada per il titolo per alcuni svanire, per altri avvicinarsi. A salire e sul podio, per l’occasione suggestivamente allestito sulle scalinate dell’Istituto Alberghiero in piazza Sulis sono stati gli studenti per la categoria Allieve; al primo posto l’istituto Michelangelo di Cagliari, al secondo posto Pacinotti di Cagliari e al terzo posto il Canopoleno di Sassari. Per la categoria Allievi sul gradino più alto i ragazzi del Canopoleno di Sassari, al secondo posto l’istituto Mariano IV di Oristano e sul gradino d’onore l’istituto Brotzu di Cagliari.



Categoria Cadette: al terzo posto IC 2 Alghero, seconda piazza per le ragazze di Oristano 1-2 ed al primo posto l’Istituto M. Saba di Elmas. Categoria Cadetti al terzo posto Istituto Porcu Satta di Quartu, al secondo posto i ragazzi dell’ I C Satta di Carbonia e sul gradino più alto i padroni di casa dell’IC 2 di Alghero, guidati dal professor Gianni Madeddu. «Mi congratulo con tutti voi per aver partecipato, per i risultati che avete ottenuto e per aver rappresentato con orgoglio le vostre scuole - a margine della premiazione le parole del sindaco Raimondo Caciotto presente durante la manifestazione -. La passione e l’impegno dimostrati dai ragazzi e dagli insegnanti sono un esempio di dedizione allo sport e ai valori che sa trasmettere, come il fair play, la determinazione e il lavoro di squadra».



«Questa edizione delle finali dei Campionati Studenteschi “Alghero 2025”, unica nel suo genere in campo nazionale, si è contraddistinta per due particolarità, la qualità, la competenza organizzativa e la disponibilità di tutte le componenti che in varie forme sono state coinvolte”», ha dichiarato il Dirigente dell’Istituto Roth, Angelo Parodi. Concetto questo, sottolineato anche dal presidente della fondazione Alghero Graziano Porcu, prezioso supporto dell’iniziativa. In chiusura della manifestazione, i responsabili dell’organizzazione Francesco Messina ed Antonio Carboni, hanno voluto ringraziare l’intera Amministrazione Comunale, la fondazione Alghero, la Polizia Municipale, Alghero in House e tutti i colleghi, collaboratori e i tanti ragazzi coinvolti dell’istituto Roth; Alberghiero, ITI, IPIA, Turistico e Sportivo, che con la loro presenza hanno reso l'evento unico. Allegria, inclusione e sano agonismo hanno caratterizzato una tre giorni vincente, che ha permesso a tutti di trascorrere alcune giornate in serenità, all'insegna dell'amicizia in un ambito sportivo/turistico di ineguagliabile bellezza.