Cor 12:00 Itf Combined, Carboni fuori Lunedì intenso per il terzo dei sei Itf Combined del ciclo primaverile in corso di svolgimento sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, rientranti nella manifestazione Forte Village Tennis Project e organizzati dall’Asd Forte Village Sports Academy con il supporto dell´Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna



ALGHERO - Esordio negativo per l'algherese Lorenzo Carboni nel tabellone principale maschile. Opposto al russo Andrey Chepelev, l'algherese è stato sconfitto 7-6(5), 6-2 in oltre due ore e 20' di gioco.



Saluta il torneo anche l'ultimo tennista sardo impegnato nelle qualificazioni maschili, il torresino Matteo Mura, che non ha conquistato giochi contro il giapponese Naoki Tajima.

Tutte out le tre tenniste sarde al primo turno delle qualificazioni femminili.



Sconfitte per Carolina Cicu della Torres Tennis (battuta 6-0, 6-2 dalla portacolori del Liechtenstein Sylvie Zund) e per le portacolori del Tc Cagliari Francesca Mostallino (6-0, 6-1 dalla francese Eleejah Inisan) e Anna Barlini Pischedda (6-0, 6-0 contro la francese Sarah Iliev).