S.A. 8:27 Giuseppe Scarpa presenta il suo libro ad Alghero Giornalista d’inchiesta e autore televisivo, Giuseppe Scarpa è una firma di riferimento della cronaca giudiziaria della «Repubblica» e presenterà il suo libro Roma Criminale



ALGHERO - Giovedì 23 aprile, il giornalista Giuseppe Scarpa sarà ospite dello spazio all'aperto della libreria Cyrano per presentare il suo libro Roma Criminale. Il romanzo e dialogherà con l'autore il giornalista Gian Mario Sias. L'appuntamento è una delle anteprime del festival Dall'altra parte del mare allestite in collaborazione con la Generalitat de Catalunya per San Jordi a l'Alguer 2025 e per festeggiare la giornata mondiale del libro e del diritto d'autore. Giornalista d’inchiesta e autore televisivo, Giuseppe Scarpa è una firma di riferimento della cronaca giudiziaria della «Repubblica». Ha seguito inchieste sulla criminalità organizzata, il neofascismo, la corruzione politica, malasanità e traffici illegali, occupandosi anche di alcuni dei grandi misteri italiani, come l’omicidio Cesaroni e la scomparsa di Emanuela Orlandi.



Il suo lavoro ha contribuito a tracciare una mappa della criminalità a Roma, svelandone dinamiche e intrecci spesso nascosti. Oltre all’inchiesta sul campo, racconta storie di forte impatto anche attraverso documentari come Stefano Cucchi - La Seconda Verità, che denuncia insabbiamenti nel caso Cucchi, e Tagli, dedicato all’autolesionismo giovanile. Ha firmato In quanto donne, serie sulla violenza di genere, e Sara, docufilm sul femminicidio di Sara Di Pietrantonio, premiato ai Nastri d’Argento. Ex cronista di giudiziaria per «Il Messaggero», ha collaborato con «Wired Italia» e «L’Unione Sarda». La Newton Compton ha pubblicato Roma Criminale. Il romanzo. Dall’altra parte del mare è il festival letterario ideato e realizzato dall’Associazione Itinerandia con la collaborazione della libreria Cyrano Libri Vino Svago e il contributo di Fondazione Alghero, Regione Autonoma della Sardegna, Camera di Commercio IAA di Sassari, Comune di Alghero e Comune di Putifigari



Nella foto: Giuseppe Scarpa