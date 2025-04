Tre giorni di Bosa Beer Fest

16/4/2025 Cooperativa Arborea approva il bilancio 2024 Numeri in crescita, in primis il fatturato a 244,5 milioni di euro per un +5% rispetto al 2023. Priorità massima alla tutela del prezzo del latte all’allevatore a 0,61 euro/litro IVA inclusa (prezzo medio 2024) e agli investimenti per proseguire sulla strada dell’efficienza per la competitività