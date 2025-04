Cor 22:28 Festival delle bellezze: l´anteprima Giovedì 24 aprile alle 19 nell´agriturismo Monte Istulargiu di Valledoria (loc. La Muddizza) si terrà la seconda anteprima del Festival delle bellezze 2025



SASSARI - Giovedì 24 aprile alle 19 nell'agriturismo Monte Istulargiu di Valledoria (loc. La Muddizza) si terrà la seconda anteprima del Festival delle bellezze 2025. Un evento che costituirà l'occasione per celebrare i dieci anni di attività concertistica della Corale Studentesca Città di Sassari, che esordì a Sassari il 27 aprile del 2015 con un concerto dedicato all'Unicef. La corale interscolastica ideata dal maestro Vincenzo Cossu nel 2014 ha tenuto finora oltre 200 esibizioni in Sardegna, in Italia e all'estero, ricevendo numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali: l’ultimo in ordine di tempo è stato lo scorso anno la medaglia d'argento nella Sezione Folk della World Coral Cup in Catalogna.



Un’ottava edizione per il Festival delle Bellezze, rassegna ideata dal maestro Vincenzo Cossu che ritorna anche quest’anno proponendo un cartellone itinerante, con l’obiettivo di valorizzare le bellezze archeologiche, paesaggistiche e monumentali del nord Sardegna portando nei luoghi la grande musica. Il concerto di giovedì sarà aperto dall'Insieme Vocale Nova Euphonìa, special guest dell’evento. Sarà così invertita eccezionalmente una prassi consolidata che vede la Corale Studentesca Città di Sassari fare da apripista agli eventi musicali del Festival delle Bellezze, passando poi il testimone al Nova Euphonìa o ai grandi artisti che con la loro partecipazione hanno impreziosito gli eventi del Festival sin dal 2018.



I coristi e i solisti delle due formazioni saranno accompagnati da Carlo Morittu e Walter Masala al pianoforte, Gabriele Griva alla chitarra, Alessandra Daidone al basso, Gabriele Serra alle percussioni e Maria Paola Deriu al flauto. Alla direzione il maestro Vincenzo Cossu, direttore artistico dell’intero Festival. In programma brani della tradizione sarda per celebrare Sa Die de sa Sardigna, oltre al tipico repertorio di musica da cinema del Nova Euphonia. Sarà inoltre proposto un omaggio musicale dedicato a Papa Francesco. Interverrà come ospite la giornalista Manuela Muzzu.