Cor 8:06 Sant Jordi con Eleonora Cattogno Giovedì 24 aprile alle 18 ad Alghero, nel patio de Lo Quarter (piano terra), Il festival Dall´altra parte del mare dedica un momento ai lettori più piccini in occasione della giornata mondiale del libro e del diritto d´autore e della festa di San Jordi



ALGHERO - Eleonora Cattogno curerà un laboratorio di animazione alla lettura e creatività tratto dal libro "NON C'È SPAZIO" di Alfredo Paniconi e Davide Bisi Imbrattacarta (Sabir editore). Il laboratorio è dedicato alle bambine e ai bambini dai 5 agli 8 anni. La partecipazione è gratuita ma è richiesta la prenotazione: 0799738303 - cyrano.libri@gmail.com Non può esserci Sant Jordi senza parlare di draghi! Il protagonista di questa storia è un drago solitario che si gode la sua tranquillità fino a quando qualcuno non decide di invadere il suo spazio vitale!



Una narrazione simpaticissima che fa anche riflettere sul rispetto per l'altro e su quanto a volte sia difficile stare insieme a chi ha abitudini diverse dalle nostre. La lettura sarà accompagnata da un laboratorio creativo in cui bambine e bambini potranno personalizzare il loro drago e giocare con un piccolo meccanismo. Per bambine e bambini da 5 a 8 anni: Lettura e laboratorio a cura di Eleonora Cattogno, autrice per l'infanzia e operatrice culturale; inventa giochi didattici per i bambini nei musei e si occupa di laboratori nelle scuole e letture animate nelle biblioteche e nelle librerie.



Dall’altra parte del mare è il festival letterario ideato e realizzato dall’Associazione Itinerandia con la collaborazione della libreria Cyrano Libri Vino Svago e il contributo di Fondazione Alghero, Regione Autonoma della Sardegna, Camera di Commercio IAA di Sassari, Comune di Alghero e Comune di Putifigari