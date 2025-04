Cor 9:00 Porte aperte all´Òmnium Cultural nell’ambito del programma San Jordi a l’Alguer, Dia mundial del Llibre i de la Rosa, la sede di Òmnium Cultural de l’Alguer rimarrà aperta nella giornata odierna



ALGHERO - Per la giornata odierna - mercoledì 22 aprile 2025 - nell’ambito del programma San Jordi a l’Alguer, Dia mundial del Llibre i de la Rosa, la sede di Òmnium Cultural de l’Alguer, via A. La Marmora n. 64, sarà aperta il mattino dalle 10:00 alle 12:30, e la sera dalle 16:00 alle 20:00. Sarà possibile, per chi volesse, prendere visione e leggere i libri dell’archivio dell’associazione. Sarà donato un piccolo omaggio ai visitatori, l’ingresso è libero.