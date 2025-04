S.A. 15:47 A Fertilia il San Marco Fest 2025 Nella Riviera del Corallo è tutto pronto per l´edizione 2025 del San Marco Fest di Fertilia: tre giorni di eventi tra concerti, dj set, intrattenimento per famiglie e bambini, street food, artigianato e tradizioni religiose



ALGHERO - Dal 25 al 27 aprile tre giorni di festa a Fertilia tra musica e tradizione. Gli special guest di questa edizione arrivano dalla radio più rock d'Italia, dj Ringo e dj Toky direttamente da Virgin Radio. Sabato 26 mattina la proiezione su megaschermo dei funerali di Papa Francesco. Nella Riviera del Corallo è tutto pronto per l'edizione 2025 del San Marco Fest di Fertilia: tre giorni di eventi tra concerti, dj set, intrattenimento per famiglie e bambini, street food, artigianato e tradizioni religiose. Come di consueto Fertilia si anima per una delle manifestazioni più attese della primavera del nord Sardegna. L’edizione 2025, promossa dal Comitato Festeggiamenti San Marco, in collaborazione con il Centro Commerciale Naturale di Fertilia, il Comitato di Quartiere, con il patrocinio del Comune di Alghero e del Parco Naturale Regionale di Porto Conte, il sostegno della Fondazione di Sardegna, Fondazione Alghero e del progetto Salude & Trigu della Camera di Commercio di Sassari, si preannuncia più ricca che mai. Da piazza Venezia Giulia a via Pola, sino alla panoramica piazza San Marco, Fertilia si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto, unendo all'intrattenimento le celebrazioni religiose, che culminano con la tradizionale Processione a Mare con la deposizione delle corone di fiori.



Venerdì 25 aprile si solleverà il sipario sull'attesa edizione: al via gli stand, lo street food e la regata delle vasche da bagno organizzata dall’Associazione Goliardica Turritana. Nel pomeriggio la selezione di Dj Daniele S, poi in serata salirà sul palco la tribute band Tieni Il Tempo, che omaggerà gli 883 e Max Pezzali con un live scatenato per generazioni cresciute a suon di “Hanno ucciso l’uomo ragno”. A seguire saranno le sonorità di Eclectica a chiudere la prima giornata, un progetto sensazionale con dj, sax e tastiere. Sabato 26 aprile, la giornata si apre con un momento di cordoglio in ricordo di Papa Francesco con la proiezione dei funerali proprio sul Sagrato della Chiesa di San Marco. Poi nel pomeriggio le attività riprenderanno come da programma, spazio a momenti formativi e alla musica live: in programma la dimostrazione di BLS a cura della scuola Proform, l’installazione sonora del Parco di Porto Conte e il concerto della band Bianchi e Berny. In chiusura, la serata esploderà con l'atteso dj set di Ringo e Toky direttamente da Virgin Radio. Si preannuncia un dj set esplosivo della iconica coppia di Revolver, in onda su Virgin Radio tutti i giorni: Ringo, storico dj e voce di Virgin Radio, ha lavorato per diverse emittenti radiofoniche nazionali come RTL e Radio 105. Ha condotto Doctor Ringo su Rock Tv e presentato Garage Revolver, la versione televisiva del suo programma radiofonico, su Virgin Radio Television. Attualmente è direttore artistico dell'emittente radiofonica.



Domenica 27 aprile sarà dedicata alla promozione delle eccellenze sarde: tra gli stand espositivi in via Pola con artigianato e prodotti tipici e le attività per famiglie, la festa si concluderà all’insegna della convivialità e delle tradizioni. Durante l’intera manifestazione, via Pola ospiterà artigiani, collezionisti ed espositori, mentre in piazza Venezia Giulia si potrà gustare il meglio dello street food isolano in versione “on the road”. Sono questi i pilastri della tre giorni di Fertilia: un weekend all'insegna dell'intrattenimento, della cultura, della musica e del buon cibo. Un evento aperto a tutti e family friendly con l'obiettivo, ancora una volta, di portare i riflettori sulla borgata giuliana e sulle sue eccellenze. Una grande festa a cielo aperto per celebrare il patrono e aprire la stagione nel migliore dei modi. «San Marco Fest è un appuntamento che appartiene all’identità della nostra comunità» – dichiara il presidente del Comitato, Raffaele Buo – «e siamo fieri di proporre ogni anno un evento gratuito, grazie al sostegno delle istituzioni, degli sponsor e dei tantissimi volontari che lo rendono possibile».