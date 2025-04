Cor 11:22 Play off, Coral Alghero vince a Quartu La Klass Coral Alghero conquista Gara 1 dei quarti di finale play-off del campionato di Serie C regionale: battuta la Ferrini Quartu a domicilio. Mercoledì 30 Aprile al Pala Manchia alle 20.00 è in programma Gara 2



ALGHERO - La Klass Coral Alghero ha conquistato una vittoria importante in Gara 1 dei quarti di finale dei play-off di Serie C, superando a domicilio la Ferrini Quartu con il punteggio di 65-70. Il match, disputato al Pala Sant’Elena ha visto la squadra di coach Fabrizio Longano imporsi al termine di una sfida combattuta e ricca di emozioni.



Top scorer del match Antonio Cherchi della Klass Coral Alghero, autore di 17 punti. Tra le fila della squadra algherese figurano anche Cesaraccio con 12 seguito da Musso e Busi con 10 punti.

Nella Ferrini Quartu il più prolifico è stato Mauro Graviano con 16, ben coadiuvato da Salone (15), Pedrazzini (12) e Fancello (11).



Con questa vittoria, la Klass Coral Alghero si porta in vantaggio nella serie (al meglio delle 3 gare) e guarda con fiducia a Gara 2, in programma al “Pala Manchia” di Alghero il prossimo 30 Aprile, palla a due h. 20.00. Un successo, quello di ieri, che conferma la crescita della squadra che mercoledì potrà contare sui suoi numerosi tifosi pronti a sostenere Musso e compagni in questo momento cruciale della stagione.