Calendario 2025/26: sui banchi dal 15 settembre all'8 giugno Approvato il calendario scolastico 2025/2026 per la Regione Sardegna. Ecco tutte le sospensioni per festività del prossimo anno



CAGLIARI - La Giunta regionale ha approvato il calendario scolastico 2025/2026 per la Regione Sardegna. Gli studenti sardi saranno sui banchi a partire dal 15 settembre 2025 per tutte le scuole di ogni ordine e grado e fino al termine delle lezioni fissato per il giorno 8 giugno 2026, mentre le attività per le scuole dell’infanzia si concluderanno il 30 giugno 2026. La determinazione del calendario delle festività nazionali e degli esami di Stato è competenza dello Stato, con la deliberazione si intende dunque provvedere alla formulazione del calendario scolastico regionale per consentire la programmazione didattica delle istituzioni scolastiche autonome, la predisposizione dei servizi di competenza degli enti locali e l'organizzazione della vita familiare.



Le singole istituzioni scolastiche, comprese le scuole dell'infanzia, per motivate esigenze e previo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio, possono deliberare l'anticipazione della data di inizio delle lezioni. Tenuto conto dell'esigenza di dover assicurare una durata delle lezioni non inferiore ai 200 giorni e che le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, possono adattare il calendario scolastico a specifiche esigenze locali oltre che didattiche, il calendario approvato dall’esecutivo su proposta dell’assessora dell’Istruzione stabilisce una durata di 204 giorni (203 giorni se la festa del Santo patrono ricade nel periodo scolastico). Le sospensioni per le festività nazionali fissate dalla normativa statale, oltre a tutte le domeniche, sono fissate per: il 1° novembre - festa di tutti i Santi; 8 dicembre - Immacolata Concezione; 25 dicembre - Natale; 26 dicembre - Santo Stefano; 1° gennaio - Capodanno; 6 gennaio - Epifania; Lunedì dopo Pasqua (Lunedì dell‘Angelo); 25 aprile - anniversario della Liberazione; 1° maggio - festa del Lavoro; 2 giugno - festa nazionale della Repubblica; festa del Santo Patrono (secondo la normativa vigente, se ricade in un giorno di lezione);



E ancora le vacanze natalizie: dal 23 al 31 dicembre 2025; dal 2 al 5 gennaio 2026; 17 febbraio 2026: martedì grasso; dal 02 aprile al 04 aprile 2026 vacanze pasquali: i 3 giorni precedenti la domenica di Pasqua; 07 aprile 2026 il martedì successivo al lunedì dopo Pasqua; 28 aprile: Sa Die de sa Sardigna. Inoltre, sono stabiliti due giorni a disposizione del Consiglio d'istituto, che diventa 1 nel caso in cui la Festa del Santo Patrono del Comune di pertinenza ricada nel periodo scolastico. Nella delibera approvata si ricorda che nel caso in cui le lezioni si svolgano su cinque giorni settimanali, il conteggio complessivo dei giorni di lezione è di 171, che divengono 170 con l’utilizzo delle giornate a disposizione e con la festa del Santo patrono. Le istituzioni scolastiche, nel rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie, possono disporre gli eventuali ed opportuni adattamenti del calendario scolastico d’istituto, debitamente motivati e deliberati dall’istituto scolastico o formativo e comunicati tempestivamente alle famiglie entro l’avvio delle lezioni.