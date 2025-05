S.A. 8:18 16 edizione della Giornata della tosatura a Santa Maria La Palma Durante la mattinata verrà allestito un percorso didattico per la dimostrazione e uno stand verrà per la preparazione dei prodotti alimentari derivati dalla lavorazione del latte. Parteciperanno alcune classi delle scuole cittadine



ALGHERO - Venerdì 23 maggio 2025 ritorna a Santa Maria La Palma la tradizionale giornata dedicata alla tosatura degli ovini. Con inizio alle 9.30 si svolgerà a Santa Maria la Palma la 16a edizione della “Giornata della Tosatura”. L’iniziativa inserita nella rassegna “Primavera in Borgata” è organizzata dal Centro Sociale Impegno Rurale in collaborazione con gli allevatori della Nurra, il Comune, il dipartimento di Bonassai dell’Agenzia Agris e gli Istituti Comprensivi delle scuole cittadine. «È un’ occasione ricreativa e di intrattenimento, con precise finalità didattiche in quanto rivolta in modo particolare ai giovani studenti delle scuole elementari cittadine. E’ importante infatti far riscoprire ai più giovani le consuetudini e le tradizioni del mondo agro pastorale, e rappresenta un modo per rendere memoria al passato e alle radici della nostra terra» dichiara Sergio Melis presidente dell' Associazione Impegno Rurale.



Durante la mattinata verrà allestito un percorso didattico che illustrerà ai presenti le varie fasi di lavorazione che il pastore/allevatore svolge con gli animali, riproponendo attrezzature e attività con metodi tradizionali e moderni per la custodia degli animali, il riconoscimento degli animali anche attraverso l’ausilio dei moderni strumenti informatici, la mungitura, la tosatura. Uno stand verrà allestito per la preparazione dei prodotti alimentari derivati dalla lavorazione del latte: formaggio, ricotta e yogurt. Uno stand verrà quindi allestito per la presentazione dei prodotti alimentari derivati dalla lavorazione del latte e per la degustazione. Un'area verde della borgata verrà allestita per riproporre agli studenti l'aia di una casa di campagna di un tempo passato, dove si potranno vedere tanti animali da cortile e di bassa corte.



Per la giornata del 23 maggio l'assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Alghero ha riservato il trasporto degli studenti con gli scuolabus al trasferimento A/R per la borgata di Santa Maria La Palma, garantendo la partecipazione di 4 classi della scuola primaria appartenenti ai tre Istituti Comprensivi della città, frequentanti la 4a classe primaria, provenienti dai plessi scolastici: Sacro Cuore, Sant’Agostino, Argillera e La Cunetta, e la partecipazione di tutte le classi degli alunni frequentanti la scuola media, primaria e dell’infanzia presenti nella borgata di Santa Maria La Palma.

Alle ore 12 terminata la fase delle attività con gli animali e i laboratori latteo-caseari, alunni e docenti prima di far rientro in città, in una breve pausa ricreativa avranno modo di poter degustare i prodotti alimentari derivati dalla lavorazione del latte e i dolci che le volontarie del centro sociale prepareranno con latte, yogurt, ricotta e formaggio. Alle ore 13 come da consuetudine tradizionale, la degustazione della pecora bollita con patate, cipolle e pane Zichi. A fare da padrone di casa i genuini prodotti del territorio dell’Agro della Nurra di Alghero.