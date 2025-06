S.A. 15:00 «Palestra ad Alghero, eredità del centro-destra» È quanto dichiara Alessandro Cocco, capogruppo di Fratelli d’Italia Alghero: Il progetto è stato redatto, finanziato e avviato nella scorsa legislatura, grazie al lavoro dell’assessore Piras e della giunta Conoci



ALGHERO – «Siamo felici che finalmente vengano consegnati i lavori per la realizzazione della nuova palestra geodetica nell'area della scuola media di via XX Settembre. Si tratta di un progetto voluto, pensato e finanziato dall’amministrazione di centrodestra, che ora vede l’avvio del primo lotto. Bene così. Ora si lavori per individuare le risorse per completarla». È quanto dichiara Alessandro Cocco, capogruppo di Fratelli d’Italia Alghero. «Non lo diciamo per rivendicare meriti, ma per ricordare cosa significa investire nelle strutture scolastiche e sportive, programmare con serietà, lasciare eredità concrete. Per questo, più volte, durante le discussioni degli ultimi mesi, abbiamo stimolato lo stanziamento di risorse per proseguire sulla nuova infrastruttura. Spiace vedere oggi alcuni ben identificati tentativi di riscrivere la storia, ma ci interessa soprattutto che l’opera sia completata in tempi brevi.»



«Il progetto è stato redatto, finanziato e avviato nella scorsa legislatura, grazie al lavoro dell’assessore Piras e della giunta Conoci. La struttura darà finalmente risposte alle esigenze della scuola e dello sport cittadino. La nostra amministrazione - prosegue Cocco - ha davvero lasciato in eredità un patrimonio di progetti, finanziamenti e opere che meritano grande attenzione. Il nostro auspicio è che siano ora subito allocate le risorse per il secondo lotto della palestra, così da consegnare alla città un impianto moderno, funzionale e completo».