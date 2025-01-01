Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesardegnaPoliticaRegione › Dimissioni all’Agricoltura per Satta
Cor 11:35
Dimissioni all’Agricoltura per Satta
Giunta Todde, si dimette l’assessore all’Agricoltura Satta dopo mesi turbolenti. Ricopriva la guida dell’assessorato in quota Progressisti, ma da mesi il partito ne chiedeva la sostituzione: oggi l´epilogo
Dimissioni all’Agricoltura per Satta

CAGLIARI - Dopo mesi turbolenti arrivano le dimissioni. Gianfranco Satta ha annunciato oggi le sue dimissioni da assessore regionale all’Agricoltura: ricopriva la guida dell’assessorato in quota Progressisti, ma da mesi il partito lo aveva sostanzialmente delegittimato e ne chiedeva la sostituzione perché non si sentiva più rappresentato dal consigliere regionale sassarese. Oggi l'epilogo scontato. L'annuncio è avvenuto nella sede di Laore, in occasione della conferenza stampa di presentazione dello stato di attuazione del Piano di sviluppo rurale 2014-2022. Ora la presidente della Regione Alessandra Todde potrebbe a strettissimo giro nominare al suo posto il capogruppo dei Progressisti nell’Assemblea sarda, Francesco Agus.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
23:03
300 studenti a Tortolì per parlare di Europa
Prosegue il viaggio della campagna regionale “A scuola di cittadinanza”, promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
22/11«Politiche sociali, colpevoli ritardi»
19/11Sull´Autonomia il Veneto corre e la Sardegna frena
11/11Uffici di Prossimità, bilancio positivo
8/11Regione protagonista allo Smau Milano
4/11Sportello-sanità targato Desirè Manca: assurdo
1/11Sardinia Family, Todde a lavoro
25/10«Giovani emigrati ambasciatori d´identità»
24/10Antonio Sau (Pd) nuovo Consigliere regionale
21/10Fotovoltaico: Consiglio aperto a Putifigari
22/10Convention dei giovani sardi ad Alghero
« indietro archivio regione »
27 novembre
Destinazione Alghero durante la bassa stagione
26 novembre
Cade sugli scogli, arriva l'elicottero
27 novembre
Polemica ad Alghero: «Commissioni bizzarre»



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)