Cor 11:35 Dimissioni all’Agricoltura per Satta Giunta Todde, si dimette l’assessore all’Agricoltura Satta dopo mesi turbolenti. Ricopriva la guida dell’assessorato in quota Progressisti, ma da mesi il partito ne chiedeva la sostituzione: oggi l´epilogo



CAGLIARI - Dopo mesi turbolenti arrivano le dimissioni. Gianfranco Satta ha annunciato oggi le sue dimissioni da assessore regionale all’Agricoltura: ricopriva la guida dell’assessorato in quota Progressisti, ma da mesi il partito lo aveva sostanzialmente delegittimato e ne chiedeva la sostituzione perché non si sentiva più rappresentato dal consigliere regionale sassarese. Oggi l'epilogo scontato. L'annuncio è avvenuto nella sede di Laore, in occasione della conferenza stampa di presentazione dello stato di attuazione del Piano di sviluppo rurale 2014-2022. Ora la presidente della Regione Alessandra Todde potrebbe a strettissimo giro nominare al suo posto il capogruppo dei Progressisti nell’Assemblea sarda, Francesco Agus.