Cor 13:17 Swingin’ With Strings ad Alghero Con Denise Gueye. Il 17 dicembre al Teatro Civico quartetto jazz e quartetto d’archi insieme per l’evento musicale della rassegna “Echi armonici” del “Cap d’Any de l’Alguer 2025”



ALGHERO - Il 17 dicembre alle 20.30 il Teatro Civico Gavì Ballero di Alghero accoglie il concerto “Swingin’ With Strings – La magia del Natale tra jazz e archi”, inserito nella rassegna “Echi armonici” del “Cap d’Any de l’Alguer 2025”. L’iniziativa unisce la vitalità di un quartetto jazz al respiro elegante di un quartetto d’archi, in un dialogo musicale raffinato e sorprendente, impreziosito dalla voce intensa e versatile di Denise Gueye. Tra gli strumentisti si esibiranno Simone Faedda alla chitarra, Marco Occhioni e Fabrizio Leoni al contrabbasso, Bruno Brozzu alla batteria, Michela Pastafiglia e Cristina Serra al violino, Francesco Spanu alla viola.



Le melodie si intrecciano con sfumature armoniche calde e luminose, capaci di creare un ambiente intimo e avvolgente. L’estetica del progetto guarda alle storiche produzioni del bebop anni ’50, come i celebri Clifford Brown with Strings e Charlie Parker with Strings, in cui i solisti intrecciavano linee melodiche fluide con la morbidezza degli archi, creando un equilibrio sonoro ancora oggi di grande fascino. Per questa produzione, il chitarrista Simone Faedda ha elaborato una scrittura originale pensata appositamente per l’ensemble: gli archi non sono semplice sostegno armonico, ma diventano contrappunto, colore, ritmo interno; la sezione jazz risponde con fraseggio, libertà improvvisativa ed energia tipica del bebop, una musica che, pur radicata nel suo tempo, rimane sorprendentemente moderna per freschezza e vitalità.



Il risultato è un intreccio sonoro capace di illuminare brani amatissimi con una luce nuova senza tradirne l’essenza: melodie care a generazioni, arricchite da arrangiamenti che ne esaltano la naturale cantabilità, restituendo tutta la poesia del jazz e il fascino degli archi. Una serata in cui la magia del Natale si fonde con creatività, tradizione e raffinatezza musicale. Il progetto “Echi armonici” è patrocinato e sostenuto dal Comune di Alghero e dalla Fondazione Alghero, con la direzione artistica di Laura Cocco e Irene Dore. L’ingresso ai concerti è gratuito, con prenotazione obbligatoria tramite Boxol o alla Tabaccheria D’Apello. Nei giorni degli spettacoli la biglietteria del Teatro Civico sarà aperta dalle 18 alle 20. Per info rivolgersi ad associazionecontrapunctum@gmail.com o arsaureliacultura@gmail.com.