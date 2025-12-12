 Skin ADV
Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesardegnaPoliticaRegione › Comparto unico: ripartizione dei 12 milioni
Cor 11:11
Comparto unico: ripartizione dei 12 milioni
Per il salario accessorio e all’insediamento dell’Arans. Gli assessori Spanedda e Motzo: Andiamo avanti senza esitazioni. Delibera approvata all’unanimità e basata anche su una risoluzione della Cabina di Regia del Comparto Unico
Comparto unico: ripartizione dei 12 milioni

CAGLIARI - La giunta regionale ha dato il via libera alla ripartizione dei 12 milioni di euro per il salario accessorio e all’insediamento dell’ARANS. Delibera approvata all’unanimità e basata anche su una risoluzione della Cabina di Regia del Comparto Unico: si conferma dunque la volontà di procedere con determinazione nell’attuazione della legge regionale n. 28/2025, avviando immediatamente l’ARANS, l’Agenzia regionale per la contrattazione del pubblico impiego, e disponendo contestualmente la ripartizione delle risorse 2025 per il salario accessorio destinate ai dipendenti degli enti locali.

La decisione, condivisa da rappresentanti istituzionali, tecnici e delle autonomie locali, punta a non rallentare gli effetti della riforma, garantendo un primo segnale concreto ai lavoratori, nonostante l’impugnativa presentata dal Governo. «La Sardegna mantiene l’impegno assunto con Comuni, Province e lavoratori pubblici. La legge sul Comparto Unico prosegue il suo percorso e, parallelamente, garantiamo da subito la distribuzione dei 12 milioni stanziati per il 2025. È un segnale dovuto, atteso e meritato: la Regione va avanti senza esitazioni», dichiara l’assessore degli Enti locali e Urbanistica Francesco Spanedda.

Gli stanziamenti verranno suddivisi secondo i criteri già adottati nel 2024 e condivisi con la Conferenza Regione-Autonomie Locali, per assicurare equità, continuità e rapidità nelle procedure di erogazione. “Abbiamo scelto una linea di responsabilità e pragmatismo: garantire un beneficio immediato, senza rinunciare all’impianto complessivo della riforma”, aggiunge Spanedda. La Cabina di Regia ha inoltre confermato l’indirizzo politico di insediare l’ARANS entro il mese di dicembre, passo essenziale per dare piena attuazione alla legge e per raggiungere la reale equiparazione giuridica ed economica tra il personale della Regione e quello degli enti locali.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
12/12/2025
Abbanoa: acqua pubblica fino al 2028
Con la restituzioni degli aiuti del 2013 alla Regione si potrà proseguire anche oltre. L’assemblea, con la partecipazione dell’86,6% del capitale sociale, ha dato il via agli indirizzi operativi
12/12/2025
Todde: basta discutere di poltrone
Acque molto agitate nel Campo largo dopo lo strappo su Egas. La presidente Pentastellata sfida pubblicamente il Partito democratico e il suo nuovo segretario Silvio Lai
10/12«Vertenza Entrate, accordo per stabilità e visione»
10/12Fabio Albieri confermato presidente Egas
9/12Vertenza entrate, accordo da 1,4 miliardi
9/12Bartolazzi revocato, Agus all´Agricoltura
27/11Dimissioni all’Agricoltura per Satta
26/11300 studenti a Tortolì per parlare di Europa
22/11«Politiche sociali, colpevoli ritardi»
19/11Sull´Autonomia il Veneto corre e la Sardegna frena
11/11Uffici di Prossimità, bilancio positivo
8/11Regione protagonista allo Smau Milano
« indietro archivio regione »
14 dicembre
S´illuminano le "Nasse in Luce"
14 dicembre
Musica: I 30 anni dei Panta Rei
14 dicembre
Intelligenza Artificiale a supporto delle politiche pubbliche



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)