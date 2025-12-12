 Skin ADV
Capodanno di Castelsardo: Anna Pepe la seconda star
L´evento organizzato dall´amministrazione comunale e dalla pro Loco di Castelsardo insieme alla Event Sardinia, proporrà due assoluti fuoriclasse della musica italiana
Capodanno di Castelsardo: Anna Pepe la seconda star

CASTELSARDO - Dopo l'ingaggio di J-Ax, il Comune di Castelsardo mette a segno il secondo colpo: a Capodanno arriva Anna (Pepe), rapper spezzina che a dispetto dei 22 anni sta spopolando da tre anni su Spotify e in generale nelle diverse piattaforme, tanto da essere stata definita “la supernova della musica italiana”. Una scelta che conferma l'attenzione dell'amministrazione comunale al pubblico dei giovanissimi. Basti dire che Anna ha oltre due milioni e mezzo di followers su Instagram e addirittura 3,2 milioni su TikTok. Insomma, un doppio nome, J-Ax e Anna, che copre 35 anni di musica e soprattutto una scelta rivolta a diverse generazioni per un Capodanno che può mettere d'accordo anche le famiglie.
