Cor 9:59 Mice destinazione Sardegna: presentazione Workshop a Cagliari organizzato dall’Assessorato regionale del Turismo, in collaborazione con Unioncamere, dedicato al turismo congressuale, al Wedding, all’incentive



CAGLIARI - Lunedì 15 dicembre, alle 9,30, nella sala Business Center dell’Aeroporto di Cagliari si apre “MICE Destinazione Sardegna”, workshop, organizzato dall’Assessorato regionale del Turismo, in collaborazione con Unioncamere, dedicato al turismo congressuale, al Wedding, all’incentive. Vi prenderanno parte 40 fra i principali buyers nazionali ed internazionali e 46 sellers sardi, in rappresentanza dell’offerta di strutture ricettive, congressuali e dei servizi. L’intensa giornata di trattative nell’aeroporto di Cagliari-Elmas si aprirà con l’intervento dell’assessore del Turismo Franco Cuccureddu a cui seguirà un panel, moderato da Bepi Anziani, al quale, oltre allo stesso Cuccureddu, prenderanno parte: Paolo Manca (presidente regionale di Federalberghi), Maurizio Battelli (presidente di Extra, l’organizzazione regionale più rappresentativa del vasto modo dell’extralberghiero) e Andrea Atzori (in rappresentanza della FIAVET, l’associazione di categoria degli agenti di viaggio e DMC).