Cor 20:22 Fertilia senza bancomat: proteste Il Comitato di Quartiere chiede con forza l´interessamento urgente del sindaco di Alghero contro le scelte del Banco di Sardegna: Non è possibile che un servizio essenziale come lo sportello bancario venga negato



ALGHERO - Situazione ormai insostenibile a Fertilia, dove da diverso tempo ormai, anche il Bancomat è fuori servizio. Eppure, al momento della chiusura dell’agenzia, dal Banco di Sardegna era arrivata la rassicurazione che sarebbe stato installato un sistema automatico di nuova generazione, capace di offrire servizi moderni e innovativi. «Il Banco di Sardegna, se non intende garantire il servizio essenziale ai cittadini perché lo reputa non remunerativo, farebbe bene a lasciare spazio ad altri soggetti» è la posizione degli abitanti.



«Non è possibile che un servizio essenziale come lo sportello bancario venga negato, con correntisti e commercianti costretti a recarsi ad Alghero per versare gli incassi della giornata. Chiediamo al sindaco di farsi promotore di una protesta ufficiale contro l’interruzione di un servizio pubblico fondamentale» denuncia Mario Oggianu, presidente del Comitato di quartiere di Fertilia.



«Ora è arrivato il momento di gridare il nostro disappunto. ll completo abbandono da parte dell’lstituto bancario che una volta rappresentava la nostra isola, è diventato infatti un limite allo sviluppo di un territorio che invece, negli anni, ha fatto crescere e radicare la stessa banca, che sembra però aver perso la memoria del passato».