Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroCronacaCronaca › Alghero: malore in bici, muore in strada
Cor 7:59
Alghero: malore in bici, muore in strada
Mentre pedalava all´altezza di Surigheddu, è stato colto da un malore fatale che lo ha fatto accasciare a terra. Sul posto i soccorsi
Alghero: malore in bici, muore in strada

ALGHERO - Tragedia nel primo pomeriggio di martedì sulla statale 291, all’altezza di Surigheddu, per la precisione all'incrocio dell’ingresso per Tanca de Las Peras, dove un uomo è morto in sella alla sua bicicletta. Mentre pedalava, è stato colto da un malore fatale che lo ha fatto accasciare a terra. Alcuni automobilisti che hanno assistito alla scena hanno allertato i soccorsi, ma per il ciclista non c’è stato nulla da fare. Sul posto il personale del 118 e i militari della compagnia di Alghero.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
17/9Bici truccate come moto: 11 sequestri a Sassari
17/9Locali, b&b, droga e spiagge. Controlli nell´estate algherese
13/9Stintino: sanzioni per campeggio abusivo
12/9Denunciato un ladro di biciclette ad Alghero
2/9Sabbia delle spiagge sarde in vendita
1/9«Sicurezza, tavolo permanente e controlli mirati»
31/8«Criminalità, collaborazione non polemiche»
30/8«Amministrazione presidio di legalità e sicurezza»
29/8«Criminalità: serve un sindaco presente»
29/8L´allarme: Alghero nel baratro criminalità
« indietro archivio cronaca »
24 settembre
Wrc ad ottobre ad Alghero, poi Roma
24 settembre
Pontida una festa di popolo, Alghero presente
24 settembre
Rally, non facciamoci prendere in giro



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)