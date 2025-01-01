Cor 7:59 Alghero: malore in bici, muore in strada Mentre pedalava all´altezza di Surigheddu, è stato colto da un malore fatale che lo ha fatto accasciare a terra. Sul posto i soccorsi



ALGHERO - Tragedia nel primo pomeriggio di martedì sulla statale 291, all’altezza di Surigheddu, per la precisione all'incrocio dell’ingresso per Tanca de Las Peras, dove un uomo è morto in sella alla sua bicicletta. Mentre pedalava, è stato colto da un malore fatale che lo ha fatto accasciare a terra. Alcuni automobilisti che hanno assistito alla scena hanno allertato i soccorsi, ma per il ciclista non c’è stato nulla da fare. Sul posto il personale del 118 e i militari della compagnia di Alghero.