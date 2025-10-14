S.A. 12:29 Eventi e allestimenti di Natale: avviso a Sassari Sul sito del Comune è pubblicato l’avviso per l´individuazione di proposte progettuali di eventi e allestimenti a tema. L’istanza dovrà pervenire entro le 24 del 27 ottobre



SASSARI - Al Comune di Sassari è tempo di programmazione per le iniziative capaci di ricreare in città e in tutto il territorio la magica atmosfera natalizia. Sul sito del Comune è pubblicato l’avviso per l'individuazione di proposte progettuali di eventi e allestimenti a tema. L’obiettivo è quello di raccogliere le migliori idee per le festività natalizie 2025, da integrare in un percorso ideale di allestimenti ed eventi che si dovranno sviluppare nelle vie e nelle piazze del centro storico, comprendendo piazza d'Italia, piazza Fiume, piazza Castello, piazza Azuni, piazza Tola, piazza Santa Caterina, piazza Duomo, piazza Mazzotti, corso Vittorio Emanuele, via dell’Insinuazione, largo Infermeria san Pietro, via Roma, largo Cavallotti, via Cesare Battisti, via Luzzati, l’emiciclo Garibaldi, viale Italia e i giardini Pubblici, includendo anche le periferie e le borgate.



Sarà possibile concorrere per singole proposte, ognuna delle quali dovrà rispettare gli elementi minimi obbligatori indicati nel bando, senza la necessità di presentare un progetto complessivo. I partecipanti potranno candidarsi per idee che, a titolo indicativo, potranno riguardare l’organizzazione e la realizzazione di eventi culturali e iniziative di tipo tradizionale da svolgersi all’aperto o in spazi al chiuso; spettacoli musicali in forma itinerante (teatro di strada, marching band, e altre forme di animazione itinerante e diffusa etc.); animazione con rappresentazioni e figure tipiche del periodo natalizio; eventi enogastronomici che metteranno in risalto i prodotti locali, promuovendo le eccellenze del territorio; allestimenti natalizi. L'avviso è rivolto a soggetti economici o imprenditoriali, ad associazioni o altro, in forma singola o associata, con esperienza nel settore dell’organizzazione di eventi e gestione di concerti e iniziative di spettacolo e intrattenimento assimilabili, per complessità e caratteristiche, all’oggetto del bando stesso. L’istanza dovrà pervenire entro le 24 del 27 ottobre