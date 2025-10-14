Alguer.it
Alguer.itnotizienuoroAmbienteManifestazioni › Autunno in Barbagia a Belvì, Orgosolo e Sorgono
S.A. 15:31
Autunno in Barbagia a Belvì, Orgosolo e Sorgono
Prosegue il viaggio di Autunno in Barbagia – Gioielli da tramandare, tesori da custodire, che nel weekend del 18 e 19 ottobre farà tappa a Belvì, Orgosolo e Sorgono
Autunno in Barbagia a Belvì, Orgosolo e Sorgono

NUORO – Prosegue il viaggio di Autunno in Barbagia – Gioielli da tramandare, tesori da custodire, che nel weekend del 18 e 19 ottobre farà tappa a Belvì, Orgosolo e Sorgono. Tre paesi simbolo della Barbagia più autentica, tra boschi, arte e tradizioni, apriranno le loro cortes per accogliere i visitatori in un itinerario di esperienze, saperi artigianali e convivialità. Avvolto da castagneti e noccioleti secolari, Belvì accoglie i visitatori con il profumo dei dolci tipici is caschettes, veri e propri gioielli gastronomici della tradizione. Il programma propone mostre, musica itinerante, giochi antichi e la suggestiva festa delle castagne, con degustazioni e spettacoli popolari. Il fine settimana culminerà nel festival artistico e musicale Barbagia in Festa, con gruppi folk provenienti da tutta l’isola.

Nel cuore del Supramonte, Orgosolo racconta la propria identità attraverso i murales, l’artigianato e le produzioni tipiche. Tra le vie del paese saranno protagonisti i laboratori del Museo del Pane Carasau, il laboratorio di seta Tramas de Seda, le degustazioni e i tour dedicati al muralismo. Non mancheranno le dimostrazioni promosse da ASPEN con artigiani e produttori locali e il Festival dell’Armonica a Bocca, che animerà piazza Caduti in Guerra con suoni e balli popolari.
Sorgono. Al centro geografico della Sardegna, Sorgono rinnova l’appuntamento con Wine and Sardinia, il salone dei vini del Mandrolisai DOC. Tra le cortes e le cantine, i visitatori potranno partecipare a degustazioni, laboratori artigianali, mostre e visite ai siti archeologici di Biru e Concas. In programma anche le esibizioni dei gruppi folk, la vestizione delle maschere Is Arestes e s’Urtzu Pretistu e numerose dimostrazioni a cura di ASPEN.

«Le tre tappe di Belvì, Orgosolo e Sorgono rappresentano la sintesi perfetta di ciò che Autunno in Barbagia sa offrire – sottolinea il Presidente della Camera di Commercio di Nuoro, Agostino Cicalò -.Dall’arte alla cultura del vino, dai prodotti tipici all’accoglienza, ogni paese trasforma la propria identità in occasione di crescita economica e di promozione turistica per l’intero territorio» «Autunno in Barbagia è un’esperienza che si rinnova ogni settimana grazie alla forza delle comunità – aggiunge il Presidente di ASPEN, Roberto Cadeddu –. In questi tre paesi il visitatore troverà l’essenza della Barbagia: la qualità delle produzioni, la creatività dei laboratori, l’arte che si fonde con la vita quotidiana e una straordinaria capacità di accoglienza». Il calendario di Autunno in Barbagia proseguirà il 25 e 26 ottobre con le tappe di Olzai e Ottana.
15 ottobre
H24 vende alcol ai minorenni ad Alghero
16 ottobre
Venerdì sciopero: disagi sui rifiuti
16 ottobre
Ad Alghero arrivano i giovani sardi nel mondo



