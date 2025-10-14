Alguer.it
S.A. 11:44
Festival del folklore, tappa a Bosa
Il grande patrimonio di tradizioni della Sardegna andrà in scena sabato prossimo - 18 ottobre - con la sfilata dei gruppi folk e le esibizioni di ballo, a partire dalle 16
BOSA - Dal Barigadu alla Planargia: Bosa sarà protagonista della prossima tappa del Festival itinerante del folclore sardo, manifestazione promossa dall’Unione Folclorica Sarda che continua a crescere in prestigio. Il grande patrimonio di tradizioni della Sardegna andrà in scena sabato prossimo - 18 ottobre - con la sfilata dei gruppi folk e le esibizioni di ballo. Immancabile l’esposizione degli abiti tradizionali, simbolo identitario dei paesi dell’Isola: dalle 16 alle 21 sarà possibile ammirarli al Museo “Casa Deriu”.

Alle 16 la rassegna entra nel vivo con la sfilata dei gruppi folk e dei gruppi con maschere tradizionali della Sardegna, lungo le vie del centro storico. A seguire, i protagonisti della sfilata si esibiranno in piazza IV Novembre. Sul palco si alterneranno il Gruppo Folk “Ittiri Cannedu”, il Gruppo Folk di Burgos, il Gruppo Folk “Ortachis” di Bolotana, il Gruppo Folk “Nostra Signora di Talia” di Olmedo, il Gruppo Folk “Su Masu” di Elmas, il Gruppo Folk “San Biagio” di Villasor e Su Cunsonu Santu Juanne di Thiesi. Tra le maschere tradizionali, spazio ai Boes e Merdules di Ottana. La serata, presentata da Roberto Tangianu, si chiuderà con il Gruppo Etnico Dilliriana, pronto a far ballare i presenti. Aperta dalla tappa di due giorni a Busachi, l’UFS Festival, rassegna in quattro appuntamenti, lascia ora la provincia di Oristano per spostarsi a Collinas.
11:33
Progetto ViviPietraia: successo per il quartiere
Un mix di iniziative sociali, agroalimentari, culturali e di spettacolo della tradizione e un riscontro più che positivo nella due giorni di eventi che hanno animato il quartiere popolare alla periferia di Alghero
10:39
Family Festival: centro storico diventa Giokostrada
Sabato 18 e domenica 19 ottobre, il centro storico si trasformerà poi in un grande parco del gioco con “Giokostrada 2025”, il festival del gioco tradizionale che proporrà oltre sessanta attività ecosostenibili divise in quattro aree tematiche, dedicate a grandi e piccoli dai 0 ai 99 anni
12:29
Eventi e allestimenti di Natale: avviso a Sassari
Sul sito del Comune è pubblicato l’avviso per l´individuazione di proposte progettuali di eventi e allestimenti a tema. L’istanza dovrà pervenire entro le 24 del 27 ottobre
18:36
Cap d´Any, proposte per il cartellone eventi
Fino al 31 ottobre 2025 la Fondazione Alghero accoglie proposte artistiche, che dovranno essere di valore e qualità, rivolte ad un pubblico ampio ed eterogeneo: tre i canali di partecipazione. Tutti i dettagli
19:51
Al via Promo Autunno 7: venerdì l’inaugurazione
Dal 17 al 20 ottobre in Promocamera attesi decine di migliaia di visitatori. Tra le novità il coinvolgimento dell’Istituto Alberghiero di Sassari
14/10/2025
Ad Alghero si cresce insieme
Un invito a costruire la comunità che accompagna gli adolescenti Come possiamo accompagnare i nostri figli nel complesso viaggio dell’adolescenza? Come comunità, cosa possiamo fare per sostenerli e sostenerci a vicenda?
15/10/2025
Agathe Catel vince il Mare Llengua Festival
La cantautrice di Montpellier riceverà il premio sabato sera, 18 ottobre, al Teatro Civico nel corso di una serata che vedrà una grande parata di ospiti, in rappresentanza del meglio della canzone d´autore in Europa
16 ottobre
Ad Alghero arrivano i giovani sardi nel mondo
15 ottobre
H24 vende alcol ai minorenni ad Alghero
16 ottobre
Venerdì sciopero: disagi sui rifiuti



