Le strade si sgretolano, pericolo Vere e proprie voragini perfino nelle strade cittadine a maggiore percorrenza. Buchi e crateri costellano ormai ogni via di Alghero: occhio a cerchioni e gomme. Allarme per ciclisti e motocicli



ALGHERO - La pioggia degli ultimi giorni ha messo a nudo il fatiscente manto stradale della maggior parte delle strade urbane di Alghero. Buche, molte di notevoli dimensioni e profondità, costellano praticamente tutte le strade, perfino quelle a maggiore densità di percorrenza e traffico. E' il caso dell'ultimo tratto della Via Cagliari, la strada che lambisce il Parco Manno e i Giardini Lepanto: pericolosissime le buche proprio al centro della carreggiata. L'allarme maggiore per i motociclisti, costretti a slalom per evitare di rimanere incastrati e rischiare la caduta. Segnalazioni di strade fatiscenti e pericolose giungono un po da tutti i quartieri: Pietraia, Sant'Agostino e Pivarada le zone più deteriorate.



Nella foto: le condizioni della discesa sul porto, la Via Cagliari