Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaAssociazionismo › Comitati Quartiere: avanti con il riconoscimento
S.A. 10:02
Comitati Quartiere: avanti con il riconoscimento
Sul tema interviene il direttivo di Fratelli d’Italia Alghero che chiede «chiarezza istituzionale» e «corretto riconoscimento delle forme di partecipazione» per i Comitati di Quartiere e Borgata
Comitati Quartiere: avanti con il riconoscimento

ALGHERO - «La recente vicenda relativa all’incontro istituzionale tra l’Amministrazione comunale e il neo comitato dell’area San Paolo, con la conseguente presa di posizione del Comitato Alghero Sud — operativo da anni nello stesso ambito territoriale — evidenzia una criticità che la città non può più ignorare». Sul tema interviene il direttivo di Fratelli d’Italia Alghero che chiede «chiarezza istituzionale» e «corretto riconoscimento delle forme di partecipazione». Ad Alghero operano da tempo diversi Comitati di Quartiere e di Borgata, nati spontaneamente per rappresentare le esigenze delle comunità locali e svolgere una funzione di raccordo con l’Amministrazione. Tuttavia, l’assenza di un riconoscimento formale e di un quadro regolamentare unitario continua a generare sovrapposizioni, incomprensioni e conflitti di rappresentanza. Il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Pino Cardi, sottolinea: «Occorre affrontare il tema con serietà e spirito costruttivo, riconoscendo il valore della partecipazione ma garantendo al tempo stesso regole uguali per tutti, trasparenza nei rapporti istituzionali e certezza nella rappresentanza territoriale».

La legislazione nazionale prevede che i Comuni valorizzino le libere forme associative e promuovano organismi di partecipazione popolare, disciplinandone i rapporti con strumenti regolamentari chiari e trasparenti. Proprio per questo, già in passato è stata avanzata la richiesta di adottare un regolamento comunale che stabilisca criteri certi per il riconoscimento dei Comitati, per la delimitazione degli ambiti territoriali e per i rapporti con l’Amministrazione, aspetto particolarmente rilevante per Alghero che, non potendo istituire Circoscrizioni per dimensione demografica, necessita di strumenti alternativi di rappresentanza territoriale.

Il consigliere comunale Alessandro Cocco evidenzia: «Quando si instaurano interlocuzioni istituzionali senza un quadro normativo definito, si rischiano situazioni di incertezza che non aiutano né i cittadini né l’azione amministrativa e che finiscono per penalizzare proprio quelle realtà che da anni operano con continuità nei quartieri e nelle borgate». Sulla stessa linea interviene Marco Di Gangi, del direttivo di Fratelli d’Italia Alghero: «Non possiamo permettere che la partecipazione civica resti in una zona grigia senza regole. Serve finalmente chiarezza, rispetto per chi opera da anni nei quartieri e un sistema che garantisca pari dignità e criteri certi per tutti. Per questo rivolgiamo un invito all’Amministrazione comunale affinché si contribuisca finalmente a portare a compimento il percorso di riconoscimento formale dei Comitati di Quartiere e di Borgata, adottando il relativo regolamento comunale e definendo criteri uniformi. Un percorso che, nonostante il succedersi di diverse amministrazioni comunali nel corso degli anni, non è mai stato perfezionato e che oggi diventa non più rinviabile per garantire una partecipazione democratica ordinata, efficace e realmente rappresentativa dei cittadini».

Nella foto: Alessandro Cocco, Pino Cardi e Marco Di Gangi
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
26/2/2026
La storia della Pietraia tra ieri e oggi: incontro
“La Storia della Pietraia vista dai protagonisti di ieri e di oggi”: è il tema dell´incontro che si terrà venerdì 27 febbraio e che si snoderà attraverso le testimonianze sulla nascita e l´evoluzione del popolare quartiere ad Alghero
6/2Laboratori per bimbi e ragazzi ad Alghero
6/2Confagricoltura Sassari Olbia conferma Stefano Taras
6/2Nuovi progetti e partners per Accademia Kérberos
4/2Civiltà nuragica e filatelia: Convegno ad Alghero
14/1Longevità e blue zones: convegno a Sassari
3/1Autismo: domenica un incontro ad Alghero
2/1Sabato 3 gennaio raccolta sangue a Sant´Agostino
22/12Un altro anno se ne va....
18/12Racconti di Natale per Gaza ad Alghero
18/12Da orti urbani ai gruppi di acquisti: nuova sfida a Sassari
« indietro archivio associazionismo »
27 febbraio
«Punta Giglio, lungimiranza vince su polemiche»
27 febbraio
Roberto Malfitano convocato in prima squadra col Cagliari
26 febbraio
Conduttore impresa agricola: corso Laore



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)