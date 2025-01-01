Cor 18:17 SurFedAUT: convegno a Sassari Il convegno di Sassari è il penultimo evento di una roadmap che partita da Cadiz (Spagna) e passata poi per Ericeira(Portogallo), Gran Canaria e L’Aia (Paesi Bassi), fa ora tappa a Porto Ferro (Italia) prima di chiudere la sua rincorsa a Biarritz(Francia, dicembre 2025) con momento conclusivo del progetto e e resoconto finale.



SASSARI - Il surf è anche terapia. Il progetto SurFedAUT mira a far nascere un protocollo europeo che rende la Surf Therapy un’attività sicura, inclusiva e riconosciuta. Parte da questa convinzione supportata da studio ed esperienza il consolidamento di SurFedAUT, progetto europeo triennale co-finanziato dall’Unione Europea per sviluppare l’ESFA (European Safety Framework for inclusive and healthy surf environments for AUTism), un protocollo europeo di sicurezza nel surf inclusivo per l’autismo, che coinvolge partner come scuole di surf, Università, organizzazioni della società civile e federazioni sportive provenienti da Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna. Ambassador italiano è Marco Pistidda, giovane sassarese fondatore nel 2015 della Bonga Surf School, scuola di surf con sede in Sardegna, a Sassari sulla spiaggia di Porto Ferro.



Il pilot italiano del progetto europeo SurFedAUT sarà presentato proprio a Sassari domani, martedì 23 settembre alle ore 9 nel corso di un convegno organizzato dallo staff Bonga Surf School negli spazi dell’Aula Magna Complesso Biomedico di viale San Pietro 34/b. Convegno moderato da Marco Pistidda e dal professor Pasquale Bandiera, professore ordinario di Anatomia Umana presso il Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università degli Studi di Sassari, cui prenderanno parte in qualità di relatori - oltre al vice sindaco di Sassari Pierluigi Salis e all’assessora alle politiche sociali, servizi di coesione sociale e Pari Opportunità Laura Careddu in rappresentanza della locale Amministrazione comunale -, Valentina Platzgummer, coordinatrice del progetto SurFedAUT, Cristiano Corsi, responsabile tecnico Para Surfing FISSW, Lucia Cugusi, professoressa associata di Metodi e didattiche delle attività motorie presso il Dipartimento di Scienze Biomediche dell'Università degli Studi di Sassari, Nicola Modugno, neurologo presso il Centro Parkinson IRCCS Neuromed Pozzilli e Presidente Onlus Parkinzone, Alessandra Carta, dirigente medico neuropsichiatra infantile presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, Flavia Pulina, pedagogista MSC in analisi del comportamento e Marialuisa Maiorano, istruttrice federale L1 e Surf Adaptive, dottoressa in Scienze delle Attività Motorie, preventive ed adattate.