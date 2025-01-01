Alguer.it
Florinas in Giallo: aperte le iscrizioni per i laboratori
S.A. 13:29
Florinas in Giallo: aperte le iscrizioni per i laboratori
Anche quest´anno il festival propone due esperienze speciali ai bambini, con due divertenti e istruttivi laboratori di animazione alla lettura
Florinas in Giallo: aperte le iscrizioni per i laboratori

FLORINAS - Non solo presentazioni di libri e approfondimenti di attualità rivolti agli adulti. Il festival letterario Florinas in Giallo, in programma da giovedì 28 a domenica 31 agosto, dedica uno spazio speciale ai più giovani con due laboratori di animazione alla lettura organizzati dalla Comes, la Cooperativa delle Mediateche Sarde, da anni preziosa collaboratrice del festival organizzato dal Comune e promosso dall’Associazione Itinerandia. L’appuntamento è venerdì 29 agosto nella Biblioteca comunale di Florinas, in Piazza del Popolo, e le iscrizioni sono già aperte (associazione.itinerandia@gmail.com). Il primo laboratorio, “Indagine del cappello scomparso” (h.16), impegnerà i piccoli dai 3 ai 6 anni con tanti indizi e piccole prove da superare per ritrovare il cappello a fare felice l'amico Orsetto. E se non bastasse, i piccoli investigatori potranno chiedere agli amici del giardino (pupazzi sparsi per tutta l'area di gioco) informazioni utili per poter così ritrovare il cappello a fare felice l'amico Orsetto! “Il cimelio perduto” (h.18) è invece una caccia al tesoro a tema "giallo" con variopinti e intricati indizi, strani codici da decifrare e alcune piccole prove da superare che potranno aiutare o allontanare i piccoli investigatori - età dai 7 ai 12 anni - nella ricerca del cimelio perduto. Starà a loro decifrare gli enigmi e capire dove trovare il reale cimelio smarrito di una ricca famiglia aristocratica, riportandolo così ai loro proprietari.
