Debutta Florinas in Giallo con Nello Trocchia Tra gli ospiti della prima sera la scrittrice franco-britannica B. A. Paris, maestra riconosciuta del thriller psicologico, e il giornalista antimafia Nello Trocchia nel monologo di parole, musica e video "Diffidato dal regime"



FLORINAS - Andrea Cotti, Bruno Morchio, B. A. Paris, Nello Trocchia. Con i primi quattro ospiti di quest’anno si apre nel segno della fiction nazionale e internazionale e del giornalismo investigativo, giovedì 28 agosto, la 16ª edizione del festival letterario internazionale Florinas in Giallo, che poi prosegue fino a domenica tra presentazioni di libri, approfondimenti di attualità, spettacoli, laboratori per i bambini e l’immancabile Pranzo Romanzo domenicale sotto gli alberi del Parco Ena ‘e Littu. Per quattro giorni Florinas si veste di giallo. Letteralmente: grazie all’accattivante allestimento urbano firmato dall’architetto Raimondo Chessa, che ha realizzato per il festival organizzato dal Comune e curato dall’Associazione Itinerandia, con la direzione artistica della Libreria Azuni (Sassari) e della Libreria Cyrano (Alghero), una serie di originali sedute di questo colore, e ha dislocato per il paese frecce, simboli e grafiche, che come indizi gialli conducono ai luoghi degli eventi.



Il primo di questi luoghi, giovedì 28 agosto è Piazza del Popolo. Qui, alle 18:15, Andrea Cotti, scrittore, poeta e sceneggiatore di serie TV di successo (L’Ispettore Coliandro, Squadra Antimafia, Ris) dialoga con Raffaele Sari del suo nuovo noir “Febbre alta” (Piemme), ambientato a Bologna e nella Bassa Padana, tra droga, mafia e conti da regolare. Alle 19, Bruno Morchio, in compagnia di Enrico Pandiani, racconta “La morte non paga doppio” (Rizzoli), una nuova indagine dell’investigatore per necessità Mariolino Migliaccio, che tra i carrugi di Genova deve sbrogliare un torbido intreccio di speculazione edilizia e lavoro nero. A seguire, la scrittrice franco-britannica B. A. Paris, firma di punta del thriller psicologico internazionale, presenta “L’amica” (Nord), in cui mette in scena le dinamiche di coppia stravolte dall’intrusione di un terzo elemento. Dialoga con lei Stefania Divertito, traduce Sara Blasina. Il secondo luogo è Piazza della Pace, dove alle 21:15, dopo un intervento musicale del Coro di Florinas, il cronista investigativo e antimafia Nello Trocchia dipinge un’Italia grottesca e a tinte fosche, tra corruzione, criminalità organizzata e nostalgie del Ventennio fascista nel monologo di parole, musica e video “Diffidato dal regime”. Trocchia ha firmato inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste e ha ricevuto riconoscimenti prestigiosi, come il Premio “Paolo Borsellino” e il Premio “Articolo 21”. Nel monologo confluiscono alcune delle sue inchieste più famose, compreso il pestaggio nel carcere di Santa Maria Capua Vetere e la strage di migranti durante il naufragio di Cutro



Florinas in Giallo prosegue venerdì 29 agosto con gli scrittori Davide Longo (“La donna della mansarda”); Anna Vinci (“La strategia parallela. Il progetto occulto di assalto alla Repubblica”, incontro in collaborazione con il Movimento Agende Rosse); Stefano Tofani (“La bestia che cercate”); Luca Crovi, che per tre serate racconterà Andrea Camilleri, nel centenario della nascita, partendo dalla presentazione in prima nazionale del suo libro “Andrea Camilleri. Una storia” (Salani) e l’attrice comica Arianna Porcelli Safonov nel monologo “Sembrava una brava paersona”. Inoltre, la Comes organizza in Biblioteca Comunale due laboratori di animazione alle lettura per i bambini. Gli ospiti di sabato 30 agosto sono le scrittrici Emanuela Valentini (“Morte di un dio”) e Liza Marklund (“La donna della palude”), e la criminologa Roberta Bruzzone nella conferenza-spettacolo “Amami da morire”. L’ultima giornata del festival, domenica 31 agosto, si apre con il Pranzo Romanzo nel Parco Ena ‘e Littu, a cura dell’omonima associazione e del gastronomo Giovanni Fancello (prenotazioni: 347 9258296). Si prosegue di sera, con gli incontri con gli autori Orso Tosco (“La controra del Barolo”), Luca Poldelmengo (“Indagine apparente”), Francesca Zanni (“Irrisolti”), e si chiude con il reading “La moglie del bandito” di Lorena Piras e Paolo Pintore.