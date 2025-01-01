Alguer.it
S.A. 20:32
Tennistavolo Sassari: ingaggiato Cappuccio
Il ventiduenne proveniente dal Norbello ha firmato per la squadra campione d´Italia. Il curriculum di Cappuccio parla di un argento ai campionati italiani U21 del 2023, un bronzo nel 2024, un titolo italiano di seconda categoria nel 2023 e diverse presenze in nazionale giovanile e assoluta
Tennistavolo Sassari: ingaggiato Cappuccio

SASSARI - Presenza fissa nel podio dei campionati italiani Under 21, Marco Antonio Cappuccio approda al Tennistavolo Sassari. Il ventiduenne proveniente dal Norbello ha firmato per la squadra campione d'Italia. Il curriculum di Cappuccio parla di un argento ai campionati italiani U21 del 2023, un bronzo nel 2024, un titolo italiano di seconda categoria nel 2023 e diverse presenze in nazionale giovanile e assoluta, oltre ai playoff scudetto disputati col Norbello.

Il coach Mario Santona spiega la scelta: «Siamo molto contenti di aver firmato Marco per la prossima stagione, abbiamo infatti grande fiducia nelle sue potenzialità. Nonostante la giovane età ha grande esperienza nel massimo campionato e oltretutto è un ragazzo eccezionale anche fuori dal campo, aspetto a cui badiamo molto».

Marco Antonio Cappuccio dichiara: «Sono felice di questa nuova avventura e di giocare nella squadra campione d'Italia, motivo di grande vanto e anche di responsabilità. Sono molto eccitato non vedo l'ora di giocare soprattutto in casa davanti al pubblico fantastico e non vedo l'ora di vincere. Conosco bene l'ambiente, ho giocato il trofeo dei Candelieri nel 2023 e lo ho anche vinto, e poi qui c'è Andrea Puppo, uno dei miei migliori amici, sono contento che giocheremo insieme».
