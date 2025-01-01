Cor 14:47 Vince Alciator, Alghero cerca un segretario Tensioni alle stelle a Porta Terra dove, tra i numerosi problemi all´ordine del giorno, il sindaco era chiamato a mediare tra opposte fazioni per la scelta del vicesegretario dopo il prematuro addio del dottor Ara, in servizio a Oristano



ALGHERO - Nel delicatissimo braccio di ferro intrapreso a Porta Terra per la scelta delle posizioni apicali vince la fazione che indicava - senza indugio - il dirigente Alessandro Alciator (nella foto) nell'importante ruolo di vicesegretario, che per i prossimi mesi farà funzioni di segretario generale dopo l'addio anticipato di Antonio Ara. La spunta su Pietro Nurra. Nel frattempo la giunta ha anche modificato il funzionigramma della macrostruttura con nuove posizioni (sarà cura del Quotidiano di Alghero annunciare le eventuali modifiche contenute nell'atto di recente approvazione).