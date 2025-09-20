Cor 11:31 «Alghero in House, debole difesa» Il Gruppo consiliare di Forza Italia Alghero ribatter al Consiglio d´Amministrazione della società partecipata e punta il dito sull´assessorato competente: solo propaganda e proclami



ALGHERO - «La difesa d'ufficio del CdA di Alghero in house , comprensibilmente fatta per compiacere l'Amministrazione, è smentita dai fatti e dai dati che sono emersi da accessi agli atti e dall'esame di documenti nel possesso di Forza Italia. Rimane ferma la complessa e delicata situazione finanziaria della partecipata a causa della morosità dell'Amministrazione che ha prodotto un buco complessivo di circa 550 mila euro. Peraltro, al bimestre scoperto di giugno e luglio a breve si aggiungerà anche la mensilità di agosto. Un debito che mette a rischio il pagamento delle retribuzioni della forza lavoro e dei crediti dei fornitori. E non possiamo sottacere che la mensilità di maggio è stata pagata solo la scorsa settimana, appena l'Amministrazione ha avuto notizia dell'accesso agli atti di Forza Italia e per tamponarne gli effetti politici. Da parte dell'assessore riceviamo invece strumentali giustificazioni, tese solo a a celare il proverbiale immobilismo della compagine Cacciotto. Ci saremmo aspettati rassicurazioni o, meglio, smentite, invece solo conferme di un ritardo nei pagamenti definito ”leggero ritardo”. Il gruppo consiliare azzurro boccia l’operato dell’attuale assessore alle opere Pubbliche e Manutenzioni, reo di non essere in grado di gestire nemmeno l’ordinario ma di essere bravissimo nella pratica dello scaricabarile, spostando i termini del problema verso il passato. L’Assessore evidentemente non è stato informato che i vecchi problemi di Alghero in house risalgono al 2019, quando si erano appena insediati gli assessori di Forza Italia. Allora i lavoratori della partecipata furono costretti a scendere in piazza non solo perché la precedente amministrazione di centro sinistra non pagava da diversi mesi gli stipendi, ma anche perché si erano dileguate dal bilancio, inspiegabilmente, circa 400.000,00 euro di budget stanziate per la copertura del contratto con la Alghero in house. Nel breve termine gli ex assessori di Forza Italia riuscirono a coprire la falla finanziaria e a reperire maggiori risorse per le manutenzioni e nuovi contratti. Oggi, invece, solo propaganda e proclami ai quali Forza Italia e i cittadini algheresi mai si abitueranno. Attendiamo con fiducia un pagamento immediato delle spettanze di Alghero in house e non chiacchiere». L'ha dichiarato il Gruppo consiliare di Forza Italia Alghero.