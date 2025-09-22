Alguer.it
Cor 9:00
Sport ed eventi: doppia commissione
Marco Colledanchise (Orizzonte Comune) convoca la IV Commissione in una doppia riunione per discutere di "politiche sportive e turismo" e " Presentazione e illustrazione del programma degli eventi di San Michele"
Sport ed eventi: doppia commissione

ALGHERO - Riunioni fissate per le giornate del 24 e 25 settembre, alle ore 15 presso Villa Maria Pia. All'ordine del giorno rispettivamente "politiche sportive e turismo" e " Presentazione e illustrazione del programma degli eventi di San Michele". C'è la convocazione per IV Commissione a firma del consigliere e presidente di Orizzonte Comunale, Marco Colledanchise (nella foto).
