Sport ed eventi: doppia commissione

ALGHERO - Riunioni fissate per le giornate del 24 e 25 settembre, alle ore 15 presso Villa Maria Pia. All'ordine del giorno rispettivamente "politiche sportive e turismo" e " Presentazione e illustrazione del programma degli eventi di San Michele". C'è la convocazione per IV Commissione a firma del consigliere e presidente di Orizzonte Comunale, Marco Colledanchise (nella foto).