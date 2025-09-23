Cor 18:07 Palazzo Ducale: approvato bilancio 2024 Bilancio consolidato del Comune di Sassari per il 2024. Il documento illustrato questo pomeriggio in aula dall’assessore al Bilancio e alle Finanze, Giuseppe Masala, è stato approvato dal consiglio comunale



SASSARI - Un attivo di 933 milioni e 100 mila euro, con una crescita di 31 milioni e 100 mila euro rispetto al 2023. Un patrimonio netto di 337 milioni e 700 mila euro con una crescita per la solidità patrimoniale dell’ente di 9 milioni e 400 mila euro. Un utile d’esercizio di 8 milioni e 600 mila euro, in netto miglioramento rispetto al 2023, quando il dato si era attestato a 6 milioni e mezzo. Sono i numeri del Bilancio consolidato del Comune di Sassari per il 2024. Il documento illustrato questo pomeriggio in aula dall’assessore al Bilancio e alle Finanze, Giuseppe Masala, è stato approvato dal consiglio comunale.



Il Bilancio consolidato include i risultati economici e patrimoniali di Palazzo Ducale e delle principali società partecipate, ossia Abbanoa, Atp e Consorzio Industriale Provinciale. Obbligatorio per i Comuni sopra i 5 mila abitanti, rappresenta uno strumento di trasparenza e responsabilità volto a restituire un quadro unitario della gestione dell’amministrazione nel suo complesso. L’ottima performance complessiva è resa possibile dal fatto che all’aumento dei costi consolidati, che si attestano a 249 milioni di euro e che crescono di 39 milioni e 800 mila euro rispetto all’esercizio precedente, corrisponde altresì un aumento di 40 milioni di euro dei ricavi, che si attestano a 260 milioni e 700 mila euro. Il saldo economico si conferma positivo, a conferma dell’equilibrio tra entrate e spese.



«Questo Bilancio Consolidato evidenzia una struttura patrimoniale solida, una gestione economica equilibrata, con crescita dei ricavi superiore all’aumento dei costi, una situazione finanziaria migliorata, grazie all’incremento della liquidità e alla riduzione dei debiti, e una governance attenta nella gestione dei rapporti con le società partecipate», ha detto tra l’altro Giuseppe Masala nel corso dell’illustrazione che ha preceduto la votazione. «Tali risultati confermano la capacità del Comune di Sassari di garantire stabilità dei conti, sostenibilità delle scelte finanziarie e supporto ai servizi pubblici essenziali – ha poi aggiunto – ponendo le basi per ulteriori politiche di sviluppo e investimento a favore della comunità».