S.A. 13:25 Variazione bilancio da oltre 3 mln

Tutti gli interventi ad Alghero Nuova variazione di bilancio: oltre 3 milioni di euro per interventi sul territorio: scuole, palestre, asili, viabilità e verde pubblico



ALGHERO - La Giunta comunale di Alghero ha approvato ieri mattina una nuova variazione di bilancio che prevede importanti investimenti per scuole, impianti sportivi, urbanizzazione e servizi alla comunità. «Con questa nuova variazione diamo ulteriori risposte ai bisogni concreti della città – dichiara il sindaco Raimondo Cacciotto – nei mesi scorsi abbiamo effettuato una serie di sopralluoghi nelle scuole e negli impianti sportivi, registrando tutte le criticità insieme ai nostri tecnici. Ora siamo finalmente in grado di mettere in campo un ingente numero di progetti che, nel prossimo futuro, ci permetteranno di risolvere i problemi più urgenti».



E prosegue: «Tra gli interventi più significativi ci sono, ad esempio, gli ombreggianti per le scuole dell’infanzia, per i quali abbiamo destinato 100 mila euro, che garantiranno alle bambine e ai bambini di svolgere attività all’aria aperta anche nei mesi più caldi; la realizzazione del secondo lotto della palestra geodetica di via XX Settembre, con un investimento di 800 mila euro, una struttura moderna e funzionale che diventerà un fiore all’occhiello per la nostra città; la riqualificazione delle alberate cittadine, con un finanziamento di 250 mila euro con cui acquisteremo nuove piante e alberi per rendere Alghero ancora più accogliente e verde». Le risorse approvate, pari a 3 milioni e 700 mila euro, permetteranno di rafforzare il programma delle opere pubbliche e migliorare la qualità dei servizi. Con un investimento di 146 mila euro si completerà la progettazione dei Lotti 2, 3 e 4 del Largo Costantino, nell’ambito della rigenerazione urbana del quartiere di Sant’Agostino. Per favorire il benessere degli animali e offrire loro spazi adeguati, 15 mila euro saranno destinati alla creazione di nuove aree di sgambamento per cani, un servizio sempre più richiesto e in linea con l’idea di una città inclusiva e attenta ai bisogni di tutti.



«Questa variazione non è solo un atto contabile: è il risultato di un lavoro vero, fatto di ascolto, analisi e responsabilità – afferma l’Assessore al Bilancio Enrico Daga – in cui, come Giunta, ci siamo confrontati con la città, e analizzato le reali esigenze di ciascun settore. È solo grazie a un dialogo concreto con i dirigenti e i responsabili degli uffici, che ringraziamo, che possiamo destinare le risorse con efficacia, evitando sprechi». E ancora: per Santa Maria La Palma sono previsti 164 mila euro per il rifacimento della copertura della scuola, fortemente compromessa, e un intervento da 370 mila euro per il campo da calcio, che si aggiungono al finanziamento precedentemente stanziato, con lavori di adeguamento dell’impianto di illuminazione, della recinzione e delle dotazioni necessarie per l’omologazione sportiva. Proseguono inoltre gli interventi di manutenzione straordinaria nelle palestre cittadine: 160 mila euro saranno destinati al PalaManchia, dove verrà rinnovata l’impermeabilizzazione della copertura e acquistato il nuovo tabellone elettronico, e 100 mila euro al PalaCorbia, per la sostituzione dei lucernari e la manutenzione del tetto.