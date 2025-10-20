S.A. 11:31 Archeologia e musica al Baretto di Porto Ferro Domenica 26 ottobre alle ore 11 appuntamento con Giacomo Paglietti e la Dea Madre, la cantina “Palmas” e il concerto live dei TeeDoo nella rassegna “Archeologia, Vino e Musica” in programma a Porto Ferro



SASSARI - Il primo incontro è stato un successo, il secondo è in programma per domenica 26 ottobre: iniziativa a cura dell’archeologo Enrico Petruzzi in collaborazione con Cooperativa “Piccoli Passi” e Baretto Eventi. Domenica 26 ottobre alle ore 11 appuntamento con Giacomo Paglietti e la Dea Madre, la cantina “Palmas” e il concerto live dei TeeDoo. “Archeologia, Vino e Musica”: mondi solo apparentemente lontani eppure vicinissimi; mondi da scoprire apprezzare e approfondire in appuntamenti dedicati che fondono in un’unica giornata la memoria della storia, il gusto del vino e il ritmo regalato alla baia dagli artisti sul palco. Così è già stato nel primo partecipatissimo incontro, quello di domenica 5 ottobre. Così sarà anche in occasione del secondo, previsto per domenica 26 ottobre (a partire dalle ore 11) con Giacomo Paglietti a raccontare “la storia”, la degustazione dei vini “Palmas” e il concerto dei TeeDoo. L’archeologo e surfista Giacomo Paglietti condurrà il pubblico presente alla scoperta dei segreti e della storia della Dea Madre, figura ancestrale che per millenni ha accompagnato la spiritualità della Sardegna.



Tra le centinaia di statuine rinvenute sull’isola, una delle più preziose proviene proprio dalla domus de janas di Porto Ferro. Stavolta la degustazione sarà curata dalla Cantina Palmas di Sassari, eredi di una tradizione vitivinicola che guarda al futuro senza dimenticare le sue radici. A chiudere il ciclo dei due incontri e la giornata di domenica sarà il concerto di TeeDoo, ensemble dal sound originale e trascinante. La baia di Porto Ferro continua ad essere crocevia di storie e culture, luogo di incontro di persone, di connessioni e contaminazioni, luogo dove archeologia, vino e musica possono realmente incontrarsi in modo naturale, dando forma a un’esperienza unica di convivialità e scoperta. Momenti immaginati curati e organizzati nella cornice unica della baia di Porto Ferro - ospitati nello spazio griglieria - dall’archeologo Enrico Petruzzi in collaborazione con la Cooperativa Piccoli Passi e il Baretto di Porto Ferro Eventi.