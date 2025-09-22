Alguer.it
Cor 16:39
In House, Martinelli nel mirino di Forza Italia
Il gruppo consiliare di Forza Italia Alghero replica piccato alle dichiarazioni di Gianni Martinelli: «Prenda conto che questi suoi interventi sbalestrati rischiano di certificarlo come "l´ultimo della classe" del Campo largo»
<i>In House</i>, Martinelli nel mirino di Forza Italia

ALGHERO - «Sinceramente preferivamo Martinelli quando con serietà e impegno militava in Forza Italia e con gli azzurri si candidava e faceva l'assessore. Oggi il redivivo Martinelli, neo militante nel Campo largo algherese, dimostra di essere intollerante verso il lavoro dell'opposizione e di prestarsi a firmare comunicati di terzi. Sappia il nuovo Martinelli che Forza Italia, assieme agli altri partiti dell'opposizione, esercita le sue prerogative ed assolve ai suoi doveri di sindacato ispettivo e di controllo dell'azione amministrativa di una giunta pigra, inadeguata e affetta da "propagandite acuta". In relazione al buco che questa amministrazione ha provocato alle casse di Alghero in house, sappia Martinelli che il Gruppo di Forza Italia ha fatto un accesso agli atti che ha prodotto la consapevolezza documentale dell'inadempimento della Giunta Cacciotto. In conclusione, prenda atto il redivivo Martinelli che Forza Italia non fa la prima della classe, ma fa opposizione. E si renda conto che questi suoi interventi sbalestrati rischiano di certificarlo come "l'ultimo della classe" del Campo largo». Lo hanno dichiarato i consiglieri comunali del Gruppo di Forza Italia Alghero.

Nella foto: il capogruppo di Noi RiformiAmo Alghero, Gianni Martinelli
