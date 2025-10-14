Alguer.it
S.A. 18:05
Bosa: regolamento per la videosorveglianza
Il nuovo regolamento è immediatamente esecutivo ed entrerà in vigore già domani. Il documento è stato approvato oggi all’unanimità
Bosa: regolamento per la videosorveglianza

BOSA - Il Consiglio comunale di Bosa ha approvato oggi all’unanimità il nuovo Regolamento per la videosorveglianza con cui si renderà la città più sicura. Il documento, illustrato in aula dall’assessore con deleghe alla Viabilità e Polizia locale, Marco Naitana, è composto di 14 articoli, e recepisce i principi della Direttiva UE 2016/680, che disciplina il trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati.
«Questo regolamento è propedeutico a ogni ulteriore passaggio che l'amministrazione compirà ora, circa la totale manutenzione delle videocamere presenti e l'installazione di nuove, compresi anche i dispositivi di controlli sui futuri varchi, già approvati dal Ministero», ha spiegato nel suo intervento l’assessore Naitana. «Con le risorse disponibili per il potenziamento del sistema di videosorveglianza del nostro Comune, ottenute con un finanziamento regionale reso possibile grazie all’impegno profuso in Regione dal nostro sindaco, Alfonso Marras, potremo migliorare la sicurezza urbana, quindi la vivibilità e la tutela del territorio, contrastando in maniera più efficace i fenomeni di degrado e ogni forma di illegalità», ha aggiunto Naitana. Il nuovo regolamento è immediatamente esecutivo ed entrerà in vigore già domani.
