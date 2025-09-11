Alguer.it
S.A. 17:03
Fondazione Alghero convoca le associazioni
Mercoledì 17 settembre, alle ore 18, la riunione organizzativa sulle attività di promozione promosse dalla Fondazione Alghero per il periodo autunno-invernale, da concordare e condividere con le associazioni locali
Fondazione Alghero convoca le associazioni

ALGHERO - E' programmata per la giornata di mercoledì 17 settembre, alle ore 18, la riunione organizzativa sulle attività di promozione promosse dalla Fondazione Alghero per il periodo autunno-invernale, da concordare e condividere con le associazioni locali. «In concomitanza con la chiusura della stagione estiva ed in attesa di una più approfondita valutazione dei risultati conseguiti e delle ricadute dirette dell'ampia programmazione messa in campo grazie anche alle sinergie costruite col tessuto imprenditoriale ed associativo locale, è intenzione della Fondazione Alghero condividere con un nuovo modello di partecipazione alla programmazione delle attività per il periodo autunno-invernale» si legge nella nota diffusa da Lo Quarter. Sarà presente il presidente della Fondazione, Graziano Porcu, accompagnato dai rappresentanti dell'Amministrazione.
12 settembre
Cibo, musica e parole a Ossi
12 settembre
Denunciato un ladro di biciclette ad Alghero
12 settembre
Forza Italia sconcertata: Alguer hall abusiva



