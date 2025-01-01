Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesardegnaSpettacoloConcerti › Tributo dei Coldplay a Cagliari e Riola Sardo
S.A. 21:15
Tributo dei Coldplay a Cagliari e Riola Sardo
Organizzato da Sardegna Concerti e l’Associazione Insieme per Riola, il 26 settembre al Teatro Massimo di Cagliari (ore 21.30) e il 27 settembre, al Parco dei Suoni di Riola Sardo, Oristano (ore 21) arriva per la prima volta in Sardegna il tour “LivePlay-Coldplay Esperience”, tra le migliore tribute band dei Coldplay
Tributo dei Coldplay a Cagliari e Riola Sardo

RIOLA SARDO - Un viaggio emozionante nell’universo dei Coldplay. Non solo una raffica di hit da brividi, ma un'esperienza immersiva completa ispirata ai concerti della band londinese. Uno spettacolo da vivere tutta d’un fiato grazie all'utilizzo di ledwall, light e laser show, cambi d’abito, braccialetti luminosi e repertori aggiornati per un coinvolgimento emotivo totale. Organizzato da Sardegna Concerti e l’Associazione Insieme per Riola, il 26 settembre al Teatro Massimo di Cagliari (ore 21.30) e il 27 settembre, al Parco dei Suoni di Riola Sardo, Oristano (ore 21) arriva per la prima volta in Sardegna il tour “LivePlay-Coldplay Esperience”, tra le migliore tribute band dei Coldplay.

Uno show spettacolare con una band d’eccezione composta da musicisti di grande esperienza, capaci di ricreare non solo il sound unico dei Coldplay, ma anche la loro energia e presenza scenica. Sul palco Enrico Coin – voce, chitarra e piano (Chris Martin); Filippo Coin – chitarra elettrica e acustica (Jonny Buckland); Angelo Barbierato – tastiere e cori (Guy Berryman); Davide Poli – batteria e percussioni (Will Champion). Nati nel 2013, dopo un intero anno dedicato alla strutturazione dei vari aspetti delle loro esibizioni, i LivePlay debuttano nell'estate 2014, con un grande successo in termini di critica e pubblico. L'idea di fondo è superare il concetto di "semplice tribute band", offrendo al pubblico uno spettacolo suggestivo ed emotivo, che possa coinvolgere lo spettatore a 360 gradi. Le sonorità potenti, l'energia travolgente e il continuo rinnovamento della band di Chris Martin & Co., sono la grande fonte di ispirazione per i Liveplay, impegnati in concerti curati nel minimo dettaglio e il più possibile simili alle grandi esibizioni live dei Coldplay.

Forti di numerosi sold out nei palcoscenici d’Europa, i LivePlay si sono esibiti all'EXPO di Milano in rappresentanza dei Coldplay, hanno vinto il concorso "CoverStar 2015" come miglior cover band del Veneto e sono la prima tribute band al mondo ad aver eseguito i tour dal vivo “A Head Full Of Dreams tour", “Everyday Life tour", "Music of the Spheres tour". Nei due concerti previsti sull’Isola, il pubblico potrà rivivere l’energia dei concerti originali ripercorrendo l’intero repertorio, dai primi successi come “Yellow” e “Clocks”, fino ai brani più recenti come “Higher Power” e “My Universe”.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
19:07
Venerdì il concerto del Coro Polifonico Algherese
Nell´appuntamento in programma venerdì 19 settembre, alle 20.30, nella Cattedrale di Santa Maria, ad Alghero, per il nuovo concerto all´interno della rassegna Percorsi Polifonici 2025, è prevista la partecipazione dei Cantori della Resurrezione diretti dal maestro Fabio Fresi
15:49
Concerto al tramonto in spiaggia a Maria Pia
Il concerto solo piano del maestro Raimondo Dore si terrà domenica 21 settembre presso lo stabilimento Hermeu con inizio alle 20
18:03
Festival del Mediterraneo: concerto ad Alghero
Giulio Mercati, organista, direttore, compositore, musicologo e docente di livello internazionale, eseguirà composizioni di Franck, Bach, Reger e Vierne. Appuntamento nel duomo di Santa Maria venerdì 19 settembre
12:07
Suoni e Coscienza: la rassegna al Chiostro
E´ andato in scena il primo di una serie di concerti dal vivo ad opera di maestri e professionisti che hanno lavorato in tutto il mondo. Mauro Uselli e Gian Giacomo Carta in un’ interpretazione magistrale dei raga della tradizione indiana
15/9Santa Maria di Betlem: l’elettronica dei Radiosfera
13/9Insulæ Songs alle Tenute Shardana
12/9Domenica recital di Eloisa Cascio ad Alghero
10/9Stagione lirica a Sassari tra conferme e novità
10/9Gen Rosso ad Alghero 40 anni dopo
10/9Da Insulae Lab Jazz al tramonto del Balaguer
9/9Note oltre i confini di Sassari
5/9Alguer Summer Festival, arrivederci al 2026
4/9JazzAlguer: Pere Bujosa Trio al Poco Loco
3/9Nuova performance allo Spazio Piscina di Porto Ferro
« indietro archivio concerti »
17 settembre
Wrc verso Roma, Daga: «scippo alla Sardegna»
17 settembre
Albero strozzato nel cemento in via Sassari
17 settembre
Locali, b&b, droga e spiagge. Controlli nell´estate algherese



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)