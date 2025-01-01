Cor 18:05 Ràfia, 3 bicchieri del Gambero Rosso Il Vermentino Ràfia della Cantina Santa Maria La Palma conquista i Tre Bicchieri del Gambero Rosso: un traguardo importante per Alghero e per la Sardegna



ALGHERO - La Sardegna brinda a un nuovo successo nel panorama enologico nazionale: il Vermentino Ràfia della Cantina Santa Maria La Palma ha ottenuto il massimo riconoscimento della guida Vini d’Italia 2026 del Gambero Rosso, i celebri Tre Bicchieri. Un premio che non è soltanto un attestato di eccellenza enologica, ma un vero e proprio simbolo: il Vermentino Ràfia entra così nel gotha dei migliori vini italiani, rappresentando la Sardegna e portando il nome di Alghero nei più importanti contesti nazionali e internazionali.



«Questo riconoscimento ci riempie davvero di orgoglio, rappresenta una vittoria per un territorio intero e una grande comunità. Un premio a una cantina che negli ultimi anni ha raggiunto importanti traguardi nel bilancio, nella qualità delle uve e dei vini prodotti, certificati dai numeri e da un gradimento sempre crescente. Il Vermentino Ràfia è il frutto del lavoro di centinaia di famiglie che ogni giorno si prendono cura dei vigneti: ottenere i Tre Bicchieri significa che il loro impegno è stato riconosciuto al massimo livello. È un premio che dedichiamo a loro e alla nostra terra, la Sardegna» le parole dei consiglieri di amministrazione della cantina algherese.



Il premio si aggiunge ai numerosi riconoscimenti già ottenuti dalla Cantina, confermando la sua crescita e il suo ruolo da protagonista nel panorama vitivinicolo non solo sardo, ma nazionale. Per Alghero e per l’intera isola è anche un’occasione di visibilità e valorizzazione: il Vermentino, infatti, è sempre più ambasciatore della Sardegna nel mondo, capace di raccontare la sua identità attraverso un calice. Il successo del Ràfia è dunque un brindisi collettivo, un orgoglio che parte da una terra straordinaria per arrivare sulle tavole degli appassionati e dei professionisti del vino.