S.A. 17:42 Torna il Weekend dei gusti a Sassari Torna per il diciottesimo anno il Weekend dei gusti, delle arti e dei mestieri, inserito nelle tante iniziative di Sassari: destinazione natale! Il programma del fine settimana



SASSARI - Celebrare l’identità culturale enogastronomica di Sassari tra degustazioni, itinerari, laboratori, incontri, suoni e profumi della città, con la valorizzazione delle botteghe storiche, dei suoi vicoli, e dell’abilità dei suoi artigiani: torna per il diciottesimo anno il Weekend dei gusti, delle arti e dei mestieri, inserito nelle tante iniziative di Sassari: destinazione natale! L’appuntamento, organizzato dall’Associazione Taribari, si è aperto con le masterclass dedicate ai vini e alla cultura enologica, curate da professionisti d’eccezione. Venerdì 12 dicembre alle 11 la sala conferenza della Camera di Commercio nella via Roma 74 ospita il convegno “Vino, cucina e ristorazione: tra cambiamenti e ricerca d’identità” con Federica Ghiani, sommelier, Antonio Furesi, presidente AIS Sardegna, Roberto Gariup, consulente enologico, Giampiero Saccu, presidente di VINOS-Vignaioli indipendenti nordovest Sardegna, Piero Careddu, enogastronomo e chef.



Sabato 13 dicembre sarà la giornata clou, con itinerari gastronomici nel centro storico e il banco d’assaggio dei vini naturali: dalle 12.30 alle 15.30 le antiche strade di Sassari si popoleranno di degustazioni tra circoli, trattorie e botteghe storiche che proporranno piatti iconici, ricette tradizionali e reinterpretazioni contemporanee. Novità di quest’anno sarà il banco di assaggio dei vini naturali nello spazio di Palazzo Tomè nella piazza Azuni 13, con il meglio della produzione vinicola artigianale del Nord Sardegna, dalle 17 alle 22. Dal 14 al 17 dicembre l’enogastronomia cede il passo ai laboratori delle arti e dei mestieri, con il centro storico che diventerà un distretto creativo dell’artigianato, dal pane delle feste alla coltivazione di orchidee, dalla ceramica alle paste polimeriche, dalle candele ai laboratori di presepi. Le sessioni di laboratori saranno ospitate dal Quod Design nella via Mercato, nell’Hub della solidarietà nella piazza Mazzotti e nello Spazio weekend dei gusti nella piazza Azuni.