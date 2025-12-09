 Skin ADV
Alguer.itnotiziealgheroSpettacoloEnogastronomia › Birralguer, conto alla rovescia ad Alghero
Cor 20:16
Birralguer, conto alla rovescia ad Alghero
Sabato e domenica la 22esima edizione del più longevo festival di birre artigianali dell’isola: Il 27 e 28 dicembre l’ex Mercato Ortofrutticolo si trasforma nel villaggio del gusto del Capodanno di Alghero
ALGHERO - Conto alla rovescia ad Alghero per uno degli appuntamenti più attesi del Cap d'Any. Il più longevo festival di birre artigianali dell’isola celebra la sua 22a edizione: Il 27 e 28 dicembre l’ex Mercato Ortofrutticolo si trasforma nel villaggio del gusto del Capodanno di Alghero. E' il Birralguer 2025 - Winter Edition, il Mercat Artijanal che mette insieme per due giorni dieci birrifici sardi, nazionali e internazionali, che proporranno 35 diverse tipologie di birre artigianali, street food, cooking show, degustazioni guidate e area baby parking.

Arriva ad Alghero il meglio della tradizione brassicola di Sardegna con Isola di Thiesi, Nora di Oliena, Dolmen di Uri, Seddaiu di Thiesi, Coros di Usini e Liera di Bolotana, a cui si affiancano i gusti nazianli del birrificio 1851 di Venezia, Moor e Vocation direttamente dall’Inghilterra, i sapori oltre oceano della Stone dall’America.

Il tutto condito con la musica live delle band più travolgenti del momento. Inaugurazione prevista sabato 27 dicembre, alle ore 17, con la tradizionale apertura del primo fusto di birra alla presenza delle autorità locali e degli organizzatori: seguiranno i concerti col ⁠⁠Tributo a Cremonini, Senza Base e dj One. Domenica 28 dicembre apertura cancelli dalle ore 11.30 di mattina con la degustazione guidata di birre artigianali a cura di Antonio Madeddu di Coldiretti, la musica de I Tremendi Band, Spotifois Band, Gavino Dep Band e dj Sir Frank.

Il Birralguer - Winter Edition 2025 è organizzato dall'Associazione Beach Group Alghero col supporto di Fondazione di Sardegna, Camera di Commercio Salude e Trigu, Fondazione Alghero, Comune di Alghero, Coldiretti, Consorzio Birra Italiana e il main sponsor Welcome Cars. Tutti i dettagli sulle pagine social ufficiali
