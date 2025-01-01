Cor 17:48 Alghero: musica fino alle 2 nel weekend L’ordinanza sarà valida fino al 15 ottobre per tutto il territorio comunale, ed esclusivamente fino al 31 ottobre per gli eventi ospitati all’interno dell’anfiteatro “Ivan Graziani” e nelle aree esterne del Palacongressi per gli eventi organizzati e/o patrocinati dall´Amministrazione e dalla Fondazione Alghero



ALGHERO - Il Sindaco Raimondo Cacciotto ha firmato l’ordinanza n. 23 del 27 settembre 2025, che introduce una deroga temporanea agli orari di diffusione musicale previsti dall’ordinanza sindacale n. 24 del 1° luglio 2021, in occasione dei festeggiamenti di San Michele e degli eventi in programma fino al 31 ottobre.



La decisione, presa a seguito delle richieste di rappresentative organizzazioni di categoria e in considerazione del calendario di manifestazioni organizzate dal Comune di Alghero e dalla Fondazione Alghero, consente la diffusione della musica nei pubblici esercizi il venerdì e il sabato fino alle 2:00 fino al 15 ottobre, invece che all’una; all’Anfiteatro “Ivan Graziani” e nelle aree esterne al Palacongressi fino all’una tutti i giorni e fino alle 2:00 il venerdì e il sabato; mentre nelle notti tra il 28 e il 29 e tra il 29 e il 30 settembre, in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono, la musica sarà consentita fino alle 2:00.



«Abbiamo cercato un punto di equilibrio, e questa ordinanza è prodromica rispetto al lavoro che dobbiamo fare con il piano di zonizzazione”, ha dichiarato il Sindaco Raimondo Cacciotto. “La deroga consente di valorizzare le nostre manifestazioni, sostenere il tessuto economico e arricchire l’offerta culturale e turistica della città. In particolare, intendiamo valorizzare la stagionalità e la presenza dei flussi turistici, che nel mese di ottobre saranno importanti, e indirizzare eventi al Palacongressi, già affidato alla Fondazione Alghero fino a tutto ottobre, perché in futuro viva anche nel periodo autunno-invernale. Allo stesso tempo chiediamo a tutti senso di responsabilità: rispetto delle regole, dei decibel e della convivenza civile. La proroga dell'orario, infatti, non è da intendersi come una deroga ai decibel, per i quali le norme sono piuttosto chiare. Solo così potremo conciliare divertimento e qualità della vita dei residenti».



