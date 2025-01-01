Alguer.it
Alguer.itnotiziealgheroSpettacoloMusica › Alghero: musica fino alle 2 nel weekend
Cor 17:48
Alghero: musica fino alle 2 nel weekend
L’ordinanza sarà valida fino al 15 ottobre per tutto il territorio comunale, ed esclusivamente fino al 31 ottobre per gli eventi ospitati all’interno dell’anfiteatro “Ivan Graziani” e nelle aree esterne del Palacongressi per gli eventi organizzati e/o patrocinati dall´Amministrazione e dalla Fondazione Alghero
ALGHERO - Il Sindaco Raimondo Cacciotto ha firmato l’ordinanza n. 23 del 27 settembre 2025, che introduce una deroga temporanea agli orari di diffusione musicale previsti dall’ordinanza sindacale n. 24 del 1° luglio 2021, in occasione dei festeggiamenti di San Michele e degli eventi in programma fino al 31 ottobre.

La decisione, presa a seguito delle richieste di rappresentative organizzazioni di categoria e in considerazione del calendario di manifestazioni organizzate dal Comune di Alghero e dalla Fondazione Alghero, consente la diffusione della musica nei pubblici esercizi il venerdì e il sabato fino alle 2:00 fino al 15 ottobre, invece che all’una; all’Anfiteatro “Ivan Graziani” e nelle aree esterne al Palacongressi fino all’una tutti i giorni e fino alle 2:00 il venerdì e il sabato; mentre nelle notti tra il 28 e il 29 e tra il 29 e il 30 settembre, in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono, la musica sarà consentita fino alle 2:00.

«Abbiamo cercato un punto di equilibrio, e questa ordinanza è prodromica rispetto al lavoro che dobbiamo fare con il piano di zonizzazione”, ha dichiarato il Sindaco Raimondo Cacciotto. “La deroga consente di valorizzare le nostre manifestazioni, sostenere il tessuto economico e arricchire l’offerta culturale e turistica della città. In particolare, intendiamo valorizzare la stagionalità e la presenza dei flussi turistici, che nel mese di ottobre saranno importanti, e indirizzare eventi al Palacongressi, già affidato alla Fondazione Alghero fino a tutto ottobre, perché in futuro viva anche nel periodo autunno-invernale. Allo stesso tempo chiediamo a tutti senso di responsabilità: rispetto delle regole, dei decibel e della convivenza civile. La proroga dell'orario, infatti, non è da intendersi come una deroga ai decibel, per i quali le norme sono piuttosto chiare. Solo così potremo conciliare divertimento e qualità della vita dei residenti».

L’ordinanza sarà valida fino al 15 ottobre per tutto il territorio comunale, ed esclusivamente fino al 31 ottobre per gli eventi ospitati all’interno dell’anfiteatro “Ivan Graziani” e nelle aree esterne del Palacongressi per gli eventi organizzati e/o patrocinati dall'Amministrazione e dalla Fondazione Alghero.
