Cor 8:00 XXV Sardinia Open: I vincitori Martin De La Puente, Diede De Groot e Jin Woodman si aggiudicano la 25esima storica edizione del Sardinia Open International-èAmbiente (categoria Itf1Series, con un montepremi di 35mila dollari)



ALGHERO - Martin De La Puente, Diede De Groot e Jin Woodman si aggiudicano la 25esima storica edizione del Sardinia Open International-èAmbiente (categoria Itf1Series, con un montepremi di 35mila dollari), che si disputa sui campi in green set del Tc Alghero e che da anni è il torneo più importante di wheelchair tennis che si disputa in Italia.



Nel singolare maschile, per il terzo anno di fila la finale ha messo a confronto lo spagnolo Martin De La Puente e il francese Stephane Houdet, prime due teste di serie. E, per il terzo anno di fila, l'iberico si è imposto sul transalpino, stavolta per 6-2, 6-3. De La Puente si è ripetuto in doppio dove, in coppia con l'olandese Ruben Spaargaren, ha superato 6-2, 7-6(4) il connazionale Daniel Caverzaschi e lo statunitense Casey Ratzlaff. Dominio olandese nel torneo femminile. Nel singolare, la testa di serie numero 6 Diede De Groot ha regolato la numero 5 Jiske Griffioen 6-3, 6-1.



In doppio, la vittoria è andata a Jinte Bos e Lizzy De Greef, che si sono imposte 7-6(3), 6-0 sulla colombiana Angelica Bernal e sulla francese Ksenia Chasteau. Nella categoria Quad, derby australiano nella finale del singolare, con la testa di serie numero 4 Jin Woodman che ha superato 6-0, 6-3 Benjamin Wenzel. Wenzel che ha sfiorato il titolo anche in doppio. In finale, l'australiano, in coppia con il britannico Gregory Slade, ha ceduto 2-6, 6-1, 12-10 contro il colombiano Daniel Alejandro Campaz Escobar e il brasiliano Leandro Pena.



Nelle foto (di Antonio Burruni): Martin De La Puente e Diede De Groot.