«Oktoberfest, successo a Maria Pia»
Cor 18:23
«Oktoberfest, successo a Maria Pia»
Questa manifestazione è la prova che la nostra città può essere protagonista di eventi internazionali in ogni periodo dell’anno: lo dichiara Christian Mulas Presidente della V Commissione consiliare
«Oktoberfest, successo a Maria Pia»

ALGHERO - «Grazie al coraggio e alla determinazione di un gruppo di imprenditori algheresi, la città catalana di Sardegna diventa per la prima volta regina di una delle manifestazioni più celebri al mondo: l’Oktoberfest. Dal 25 settembre al 5 ottobre, l’Anfiteatro Ivan Graziani ospita Oktoberfest Sardegna Paulaner, evento che ricrea l’atmosfera autentica del grande festival della birra di Monaco di Baviera. L’iniziativa porta la firma di Moments Sardinia, realtà nata per promuovere Alghero e vivacizzare i mesi di cosiddetta “bassa stagione”, contribuendo così a una concreta destagionalizzazione turistica» così Christian Mulas.

«La prima edizione algherese si presenta con numeri da record: una tendostruttura di 30×60 metri, alta 10 metri, in grado di accogliere fino a 1.400 ospiti a serata. All’interno, un grande palco centrale ospita ogni giorno artisti che spaziano dalla musica tradizionale bavarese ai generi pop più attuali. Sono previste aree dedicate laterali, fronte palco e una zona Vip rialzata per offrire comfort e un’esperienza unica. Protagonista assoluta è la Paulaner Oktoberfest, la birra ufficiale di Monaco, servita in esclusiva grazie all’accordo siglato da Moments Sardinia. In abbinamento, i sapori tipici della festa: stinco di maiale, pollo arrosto, bretzel e altre specialità. L’evento, patrocinato da Fondazione Alghero, Comune di Alghero, Confcommercio, Federalberghi e Fipe, ha già superato ogni aspettativa: oltre 5.000 visitatori in soli quattro giorni, con più di 400 fusti di birra spillati. Numeri che confermano il potenziale di Alghero come destinazione turistica viva e attrattiva anche oltre l’estate».

«Questa manifestazione è la prova che la nostra città può essere protagonista di eventi internazionali in ogni periodo dell’anno - dichiara Christian Mulas Presidente della V Commissione consiliare - l’obiettivo di questo evento è promuovere la capitaledel turismo ovvero Alghero, nel creare occasioni che uniscano cittadini, turisti e operatori economici in un unico grande abbraccio di cultura, musica e convivialità. Con l’Oktoberfest Sardegna, Alghero brinda al futuro: un futuro fatto di iniziativa, passione e imprenditoria locale capace di portare sull’isola le tradizioni più amate del mondo».
29 settembre
29 settembre
29 settembre
