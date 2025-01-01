Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesassariSaluteSanità › Adolescenza e disagi: corso a Sassari
S.A. 17:12
Adolescenza e disagi: corso a Sassari
Comprendere il disagio adolescenziale: evento formativo promosso dall´Asl 1 con Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta, è presidente della Fondazione “Minotauro” e docente presso l’Università Milano-Bicocca e l’Università Cattolica di Milano
Adolescenza e disagi: corso a Sassari

SASSARI - “Adolescenti e giovani adulti: tra nuove normalità e nuove sofferenze”: e’ il tema del corso di formazione organizzato dalla Asl di Sassari e che punta ad approfondire le complesse dinamiche del disagio adolescenziale. La giornata di formazione, il programma il prossimo 3 ottobre nella sala
conferenze del complesso sanitario di Rizzeddu, è organizzata dalla Sc di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza della Asl n. 1 ed e’ rivolta a operatori sanitari, educatori e professionisti del settore socio-sanitario. «In un’epoca in cui i ragazzi sembrano sempre più disorientati e fragili, ma anche desiderosi di trovare adulti credibili e capaci di ascolto, diventa essenziale dotare chi lavora con loro di strumenti aggiornati per comprenderli e sostenerli», spiega il Direttore sanitario della Asl di Sassari, Piero Delogu.

Il corso, che affronterà i temi del narcisismo, del bullismo e del ruolo dei genitori e degli insegnanti nella prospettiva evolutiva dei ragazzi, vede come docente Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta, è presidente della Fondazione “Minotauro” e docente presso l’Università Milano-Bicocca e l’Università Cattolica di Milano. Da anni si occupa di adolescenti, con particolare attenzione alle nuove forme di disagio: ritiro sociale, condotte a rischio, comportamenti autolesivi, uso problematico dei social media. «La scelta del docente che terrà il corso di formazione nasce dal desiderio di dare spazio a una voce autorevole e capace di leggere il disagio giovanile non solo come sintomo da “curare”, ma come richiesta di ascolto e riconoscimento. La sua esperienza clinica, unita a una comunicazione empatica e diretta, lo rende un punto di riferimento prezioso per chi opera quotidianamente al fianco degli adolescenti in difficoltà», spiega Salvatorica Manca, direttrice della Sc di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza e responsabile scientifica del corso.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
16:10
«Dal Marino i dispositivi più recenti a Sassari»
A lanciare il nuovo allarme sulla sanità algherese è Oscar Campus, segretario aziendale UIL FPL che fa emergere alcune criticità sull´ospedale Marino, in particolare nell´utilizzo di alcune strumentazioni di ultima generazione che verrebbero sostituite da modelli più vecchi
9:34
Medici generali: firmato nuovo Accordo
L’intesa introduce strumenti innovativi come le Aggregazioni funzionali territoriali per ridurre gli accessi impropri ai pronto soccorso, nuove indennità per i professionisti che operano nelle aree disagiate, un potenziamento delle cure domiciliari in linea con gli obiettivi del PNRR, la presenza dei medici nelle Case e negli ospedali di comunità e un maggiore sostegno economico
26/9Alghero sostiene il progetto Parkinson
26/9Ambulatorio di Comunità: nuovi orari ad Alghero
26/9Ascot potenziati a Valledoria e Sorso
24/9Seno: a Sassari la mastectomia robotica
22/9Ematologia, a fine il nuovo Day Surgery
19/9«Consiglio aperto sulla sanità al più presto»
18/9Malattie Cardiovascolari: visite gratuite a Sassari
18/93160 firme per il Punto Nascita. «Mesi di pec e di silenzi dell´Asl»
18/9Comitati sanità algherese: non molliamo
18/9Ospedale bambini: progetto entro l´anno
« indietro archivio sanità »
1 ottobre
Anche ad Alghero si difende chi evade
1 ottobre
Cumulo di rifiuti in sole tre ore a Sant´Anna
1 ottobre
«Dal Marino i dispositivi più recenti a Sassari»



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)