Passeggero con malore soccorso sulla nave

PORTO TORRES - Un’operazione di soccorso in mare è stata coordinata nella mattinata di sabato dalla Guardia Costiera di Porto Torres, consentendo l’evacuazione medica in sicurezza di un passeggero ventitreenne, di nazionalità marocchina, colto da epigastralgia acuta mentre si trovava a bordo di una nave di linea in navigazione da Barcellona al porto di Civitavecchia. La situazione è stata costantemente monitorata dalla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Porto Torres, in stretto contatto con l’unità della compagnia Grimaldi Lines e con la Sala Operativa della Direzione Marittima di Olbia. L’emergenza medica è stata formalmente segnalata intorno alle ore 12:00, quando la nave, che si trovava a circa dieci miglia dall’Isola dell’Asinara, ha richiesto assistenza alla Guardia Costiera turritana.



Il C.I.R.M. (Centro Internazionale Radio Medico), dopo aver effettuato una prima valutazione clinica in collegamento radio con il medico di bordo, ha disposto l’evacuazione immediata del passeggero presso il porto di Porto Torres, al fine di consentirne il tempestivo ricovero in una struttura ospedaliera. La Guardia Costiera di Porto Torres ha pertanto disposto il dirottamento della nave verso il porto e individuato una banchina idonea per l’ormeggio di emergenza, consentendo lo sbarco immediato del passeggero. In banchina era già presente un’ambulanza del servizio di emergenza 118, con il supporto di una pattuglia della Guardia Costiera. Le operazioni di soccorso si sono concluse intorno alle ore 14:00, quando il passeggero, sbarcato presso la banchina “ASI 1” del porto industriale di Porto Torres, è stato affidato alle cure del personale sanitario e successivamente trasportato presso l’ospedale di Sassari. Terminate le operazioni di sbarco, la nave di linea Cruise Roma è stata autorizzata a mollare gli ormeggi e a riprendere la navigazione verso il porto di Civitavecchia.