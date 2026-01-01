Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaCronaca › «Escalation criminale: più controlli»
S.A. 8:45
«Escalation criminale: più controlli»
Così il capogruppo di Forza Italia Marco Tedde commenta l´ultimo episodio di cronaca in città e chiede più controlli nel territorio a partire da un sistema di videosorveglianza diffuso come installato ad Olbia
«Escalation criminale: più controlli»

ALGHERO - «Incendi dolosi, spaccate e bombe: escalation criminale? No agli allarmismi. Ma alziamo la guardia. L’ennesimo incendio doloso e la bomba carta davanti al portone d’ingresso di un condominio ad Alghero rappresentano segnali da non sottovalutare. Anche perché devono essere letti in “combinato disposto” con “spaccate” ai danni di attività commerciali e alcune brutali aggressioni. La questione sicurezza torna prepotentemente al centro del dibattito politico e sociale ad Alghero». Così il capogruppo di Forza Italia Marco Tedde commenta l'ultimo episodio di cronaca in città [LEGGI]. Secondo l'ex sindaco «pur senza suscitare allarmismi, non si può non convenire che si tratta di una "escalation" inquietante, che non può essere minimizzata né derubricata ad una serie di episodi isolati».

«Si tratta di fatti che comunque incidono profondamente sul senso di sicurezza della comunità e che richiedono una risposta immediata, forte e coordinata da parte delle istituzioni. Alghero non può e non deve abituarsi a questo clima. Ogni atto incendiario o vandalico, ogni attentato con esplosivo, ogni aggressione è un attacco diretto non solo a singoli cittadini o ad attività economiche, ma all’intera città, alla sua serenità, alla sua economia e alla convivenza civile. È indispensabile rafforzare il controllo del territorio, potenziare la prevenzione e garantire il massimo supporto alle forze dell’ordine, che quotidianamente svolgono un lavoro prezioso e difficile. Allo stesso tempo, serve una chiara assunzione di responsabilità politica: la sicurezza non è uno slogan, ma una priorità che va affrontata con programmazione, risorse adeguate e presenza costante» incalza Tedde che mira dritto all'Amministrazione comunale.

«Anche se la tutela della sicurezza non è direttamente in capo all’Amministrazione, sicuramente chi ci amministra può e deve svolgere un ruolo di integrazione e collaborazione con le forze dell’ordine. Mettendo in campo Polizia locale e Barracelli, attribuendo risorse, mezzi e creando azioni sinergiche impattanti positivamente su un clima di sicurezza e serenità. Anche attivando un sistema di video sorveglianza diffuso ed efficace. Alla stregua di quello messo in campo da Olbia» aggiunge. E conclude: «L’Amministrazione comunale deve superare la fase di “contemplazione preoccupata” e deve attivare immediatamente tutte le iniziative utili a ristabilire un clima di fiducia e sicurezza, coinvolgendo le autorità competenti e rafforzando i presìdi sul territorio. Alghero ha necessità di risposte e di scelte, non di “contemplazione preoccupata” e silenzi. La legalità e la sicurezza sono beni comuni da difendere ogni giorno, senza ambiguità e senza ritardi».

Nella foto: Marco Tedde
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
8:36
Bomba carta contro palazzo e auto incendiata ad Alghero
Nella notte di sabato sono stati danneggiati alcuni infissi in vetro e il portone d’ingresso ma fortunatamente nessun ferito e nessuna evacuazione per le famiglie residenti in via Venezia. In quelle stesse ore incendiata una vettura nel quartiere di Sant'Agostino
12:27
«Esplosioni e incendi: È allarme sociale»
Dopo i recenti episodi di cronaca il consigliere comunale della Lega Michele Pais lancia un nuovo, accorato appello al sindaco e all’amministrazione comunale, chiedendo una presa di posizione immediata e soprattutto atti concreti
31/12Sassari, elettricista muore a Predda Niedda
27/12Camion in fiamme all´ingresso della Conad
26/12Detenuto tenta di strangolare poliziotto
26/12Libreria allagata e scantinati inagibili
24/12Uccide il cane a calci: denunciato ad Oliena
8/12«Bande di delinquenti da fermare subito»
8/12Pestato sotto casa dal branco
3/12Emigrato sardo malato rientra a casa
2/12Protesta ad Alghero contro l´assalto eolico
26/11Cade sugli scogli, arriva l'elicottero
« indietro archivio cronaca »
5 gennaio
Bomba carta contro palazzo e auto incendiata ad Alghero
5 gennaio
«Ritardi incivili per algherese malata di Sla»
5 gennaio
47 famiglie protestano: bus fino a Carrabuffas



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)