L´Alghero in campo all´Epifania
S.A. 15:45
L´Alghero in campo all´Epifania
Martedì 6 gennaio, allo stadio “Pino Cuccureddu” di Maria Pia, l’Alghero affronterà il Bonorva, nel Campionato di Promozione girone B (17a giornata). Fischio d’inizio alle ore 15
L´Alghero in campo all´Epifania

ALGHERO - Al ritorno dalla sosta natalizia riprende il campionato di Promozione – Girone B con la 17a giornata, che vedrà l’Alghero impegnato tra le mura amiche contro il Bonorva, attualmente terzo in classifica a quota 35 punti. La formazione giallorossa si presenta a questo appuntamento forte dell’ennesima affermazione stagionale, la vittoria esterna conquistata ad Arzachena nell’ultimo turno prima della pausa. Un successo che ha consentito all’Alghero di consolidare il primato in classifica, proseguendo un cammino impeccabile fatto di 16 vittorie in altrettante gare e migliorando ulteriormente uno straordinario record. La squadra continua a dimostrare solidità, continuità di rendimento e grande personalità, confermando la crescita costante del gruppo sotto il profilo tecnico e caratteriale.

Il Bonorva arriva alla sfida reduce da un pareggio casalingo e rappresenta un avversario di valore, solido e ben strutturato, in piena corsa nelle zone alte della classifica. L’incontro si preannuncia dunque impegnativo e ricco di contenuti tecnici, con entrambe le formazioni determinate a ripartire nel migliore dei modi dopo la pausa. In vista dell’incontro, lo staff tecnico giallorosso ha lavorato con attenzione durante la ripresa delle attività, focalizzandosi su intensità, concentrazione e gestione dei momenti chiave della gara. L’obiettivo è riprendere il campionato dando continuità alle prestazioni offerte finora, affrontando la sfida con equilibrio, determinazione e rispetto per l’avversario. L’Alghero Calcio invita i propri tifosi a sostenere la squadra anche in questo importante appuntamento casalingo, certo che il supporto del pubblico giallorosso rappresenterà, come sempre, un valore aggiunto.
