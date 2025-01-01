S.A. 13:49 Via ai corsi musicali della Banda Dalerci Le lezioni saranno tenute da insegnanti qualificati nelle classi di Ottoni (Flicorno, basso-tuba, tromba); sax; clarinetto; flauto; batteria e percussioni



ALGHERO - Riparte ad Alghero il nuovo anno della scuola di musica promossa dalla Banda Musicale Dalerci. I corsi di musica si svolgeranno nella sede storica dell'associazione, in Via Roma 16, e saranno aperti a bambini, giovani ed adulti per un percorso formativo completo articolato in basi

teoriche e pratica d’insieme, con l’obbiettivo di entrare a far parte della grande famiglia della

Banda. Le lezioni saranno tenute da insegnanti qualificati nelle classi di Ottoni (Flicorno, basso-tuba, tromba); sax; clarinetto; flauto; batteria e percussioni.