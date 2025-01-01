Alguer.it
Via ai corsi musicali della Banda Dalerci
S.A. 13:49
Via ai corsi musicali della Banda Dalerci
Le lezioni saranno tenute da insegnanti qualificati nelle classi di Ottoni (Flicorno, basso-tuba, tromba); sax; clarinetto; flauto; batteria e percussioni
ALGHERO - Riparte ad Alghero il nuovo anno della scuola di musica promossa dalla Banda Musicale Dalerci. I corsi di musica si svolgeranno nella sede storica dell'associazione, in Via Roma 16, e saranno aperti a bambini, giovani ed adulti per un percorso formativo completo articolato in basi
teoriche e pratica d’insieme, con l’obbiettivo di entrare a far parte della grande famiglia della
Banda. Le lezioni saranno tenute da insegnanti qualificati nelle classi di Ottoni (Flicorno, basso-tuba, tromba); sax; clarinetto; flauto; batteria e percussioni.
1 ottobre
Anche ad Alghero si difende chi evade
1 ottobre
Cumulo di rifiuti in sole tre ore a Sant´Anna
1 ottobre
«Dal Marino i dispositivi più recenti a Sassari»



